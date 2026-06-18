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18 de junio de 2026

GOBIERNO DESTACA AVANCE DEL PROYECTO DE SALA CUNA UNIVERSAL QUE FORTALECE EL EMPLEO FEMENINO EN MAGALLANES

Entre sus principales medidas se encuentra la creación de un Fondo de Sala Cuna, cuyos aportes considerarán las particularidades y costos de cada región.

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La firma de las indicaciones al proyecto de ley de Sala Cuna Universal por parte del presidente de la República, José Antonio Kast, fue valorada por autoridades regionales y representantes del sector privado en Magallanes, destacando su potencial para ampliar las oportunidades laborales de las mujeres y avanzar hacia una mayor corresponsabilidad en el cuidado.

 
La iniciativa busca ampliar gradualmente el acceso al beneficio mediante un sistema financieramente sostenible, reemplazando las limitaciones del actual artículo 203 del Código del Trabajo, vigente desde 1917, y estableciendo un nuevo modelo que considera la realidad de las familias chilenas y las necesidades de desarrollo del país.

 
Entre sus principales medidas se encuentra la creación de un Fondo de Sala Cuna, cuyos aportes considerarán las particularidades y costos de cada región, permitiendo una incorporación gradual de nuevos beneficiarios y resguardando la sostenibilidad financiera de la política pública.

 
Al respecto, el Vocero de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa, destacó el impacto que esta iniciativa puede tener en la realidad laboral regional.

 
"Hoy tenemos índices de desempleo que superan el 8% en nuestra región y esperamos que, a través de la Sala Cuna Universal, estos niveles también puedan ir descendiendo, facilitando especialmente el acceso y permanencia de más mujeres en el mundo laboral. Además, las modificaciones incorporadas establecen un mecanismo de financiamiento que no implicará costos adicionales para los empleadores, mediante una cotización del 0,35% que se financiará con recursos que actualmente ya forman parte del seguro de cesantía. Junto con ello, el proyecto incorpora un principio fundamental de coparentalidad, reconociendo que el cuidado no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres, sino también de los padres y de quienes ejercen labores de cuidado".

 
Por su parte, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, enfatizó que la propuesta aborda una de las principales brechas estructurales que históricamente han afectado la participación laboral femenina.

 
"Este proyecto de ley viene a abordar de forma robusta una barrera histórica de más de cien años que ha afectado a las mujeres en el acceso y permanencia en el empleo. Durante décadas, la maternidad ha significado limitaciones en los procesos de contratación y desarrollo laboral, generando desigualdades que aún persisten. Lo que propone esta reforma es avanzar hacia una responsabilidad compartida del cuidado, donde participan el padre, la madre, las familias, la sociedad y el Estado. Ese cambio de enfoque es fundamental para seguir avanzando en igualdad de oportunidades y autonomía económica para las mujeres".

 
Carolina Bahamonde, jefa de Gestión de Personas en la Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI), concesionaria de Zona Franca en Punta Arenas, afirmó que "Más de 2.700 personas desarrollan diariamente sus actividades laborales en Zonaustral, donde el 53% de la fuerza laboral corresponde a mujeres. Esta realidad hace especialmente relevante avanzar en iniciativas que apoyen la conciliación entre trabajo y familia. Como espacio que reúne comercio, servicios y empleo para Magallanes, entendemos que el bienestar de las personas también depende de contar con redes de apoyo concretas para el cuidado y la Crianza”

 
“Creemos que cuando existen condiciones que favorecen el cuidado y la corresponsabilidad, ganan las familias, ganan los trabajadores, ganan las empresas y gana toda la comunidad. Ese es el tipo de desarrollo que queremos seguir impulsando desde Zonaustral". Bahamonde agregó

 
La propuesta impulsada por el Gobierno también contempla la creación de una Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad, encargada de evaluar permanentemente la viabilidad del sistema, además de mecanismos de fiscalización para garantizar el correcto uso de los recursos.

 
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca fortalecer la participación laboral femenina, promover una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar y avanzar hacia un sistema más equitativo que amplíe las oportunidades para miles de familias a lo largo del país.

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