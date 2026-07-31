ARTE MIGRANTE EXHIBE EXPOSICIÓN COLECTIVA EN PUNTA ARENAS

​La migración, en su esencia más pura, es un impulso vital. Y en Punta Arenas ese movimiento encuentra un espacio. Bajo esta premisa nace "Territorio de Vuelo", la muestra colectiva e interactiva EmigrArte 2026 que busca abordar el fenómeno migratorio desde la poderosa simbología de las aves. La actividad, enmarcada en el Programa Interculturalidad e Inclusión Migrante del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, invita a la comunidad a presenciar cómo las historias de quienes llegan se entrelazan con la memoria de quienes habitan la región para fortalecer la cohesión social.



Este encuentro, fijado para este sábado 1 de agosto a partir de las 15.00 horas en la sede vecinal Fitz Roy (Av. España N° 2673) e impulsado por la Mesa Regional de Artistas Migrantes, exhibirá el resultado de procesos de trabajo colaborativo desarrollados previamente en los barrios.



Respecto al valor de esta iniciativa, el seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido, destacó el sentido poético y humano de la convocatoria. "Para el desarrollo de esta propuesta creativa se utilizó la hermosa metáfora ‘Territorio de Vuelo’. Así como las aves recorren miles de kilómetros, impulsadas por ciclos vitales, la migración humana es un movimiento natural impulsado por la búsqueda de oportunidades, arraigo y un nuevo hogar. Magallanes se enriquece al entrelazar su identidad con los ritmos, colores, memorias y expresiones de quienes han llegado a la región, creando un relato cultural más fuerte, diverso e inclusivo”, comentó.



EL PROCESO DE CREACIÓN

"Territorio de Vuelo" surge gracias al cruce de disciplinas y saberes. Las propuestas abarcan desde una instalación inmersiva desarrollada en el jardín infantil Hitipan, liderada por la actriz Indira Jiménez junto a estudiantes de cuarto año de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad de Magallanes (UMAG), hasta el montaje de teatro Lambe Lambe “El Ñato y la Lola” de la artista visual Lisbeth Contreras (“Tamanaca”), presentado a estudiantes de la escuela Pedro Sarmiento de Gamboa.



La memoria colectiva toma forma a través del lente del artista audiovisual Lennin Arvelo con su proyecto "Hilvanar la Memoria", desarrollado con vecinos del programa Quiero Mi Barrio en la población Juan Pablo II, y en la greda moldeada por las artesanas del comité cultural de Río Seco, guiadas por el alfarero Gabriel Mata en la propuesta "Aves Migrantes". El artista visual Pedro Villanueva, en tanto, trazó "Conexiones inesperadas del estrecho de Magallanes" en diálogo con el club de adultos mayores “Años Dorados de Villa las Nieves”.



Las letras, el movimiento y la comunicación también cruzan fronteras. La mediadora de lectura Arlyn Valdez desarrolló la "Emigración de pájaros" con la agrupación de personas mayores "Plumas Literarias". La danza se hará presente por partida doble: Yaismary Sánchez compartirá danzas tradicionales venezolanas trabajadas junto al elenco “Ritmo de mi tierra”, mientras que la coreógrafa Ninfa Ramos desplegará las "Alas de Libertad" con danzas de Paraguay en conjunto con las vecinas de Quiero Mi Barrio en la Villa Loteo del Mar, etapa II. Todo este ecosistema intercultural ha sido articulado visualmente por el comunicador Rubén Meza, creador de las piezas gráficas y de la plataforma de difusión @culturasmigrantesxii.

La invitación queda extendida para que toda la comunidad se sume a este vuelo colectivo, descubriendo cómo el arte y la migración logran construir, en conjunto, un nido común en Magallanes.



