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4 de julio de 2026

CASA NÓMADA IMPULSA CICLO DE WORKSHOPS DE ARTES ESCÉNICAS EN PUNTA ARENAS DURANTE JULIO

Y tú, ¿Qué opinas?

Y TU QUÉ OPINAS

Casa Nómada realizará durante julio un ciclo de workshops intensivos de artes escénicas en Punta Arenas, una iniciativa orientada a personas desde los 16 años que deseen iniciarse o profundizar sus conocimientos en distintas disciplinas artísticas. En Y tú, ¿Qué opinas?, por Polar Comunicaciones, la actriz, docente y gestora cultural Paulina Carrasco entregó detalles de esta programación, que comenzará el próximo 6 de julio en el espacio ubicado en el barrio Croata.

Durante la conversación, Paulina Carrasco explicó que la propuesta contempla cinco workshops, cada uno compuesto por cuatro sesiones y con un valor de $25.000. La programación incluye Expresión Corporal y Danza, Voz y Cuerpo, Actuación, Comedia del Arte y Comedia e Improvisación, además de un taller adicional de Teatro del Gesto. Según indicó, no es necesario contar con experiencia previa, ya que los cursos están pensados tanto para quienes buscan un primer acercamiento a las artes escénicas como para quienes desean perfeccionar habilidades específicas.

En Y tú, ¿Qué opinas?, la docente destacó además la positiva recepción que ha tenido Casa Nómada durante su primer semestre de funcionamiento como espacio permanente de formación y encuentro artístico en Punta Arenas. El proyecto también ha abierto sus puertas a agrupaciones culturales y actividades comunitarias, consolidándose como un punto de encuentro para el desarrollo de las artes escénicas en la región de Magallanes.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan mediante un mensaje directo al Instagram de Casa Nómada, donde los interesados recibirán el formulario de inscripción y las alternativas de pago. Desde Polar Comunicaciones, la invitación es a conocer esta propuesta formativa que busca ampliar las oportunidades de acceso a la creación artística en la comunidad regional.




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