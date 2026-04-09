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9 de abril de 2026

HOMBRE INCENDIÓ SU PROPIA CASA EN PUNTA ARENAS TRAS DISPUTA POR HERENCIA: LO HIZO POR "ENOJO"

El hombre confesó que, tras una fuerte discusión con un familiar por la repartición de una herencia, la rabia lo llevó a prender fuego a la estructura.

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Un violento episodio sacudió la mañana de este miércoles al sector de Monte Verde, al poniente de Punta Arenas. Una disputa familiar por una herencia escaló hasta un punto de no retorno cuando una vivienda resultó reducida a cenizas, bajo la confesión de su propio habitante de haber sido el autor del fuego.

La emergencia se desató cerca de las 10:00 horas, movilizando a voluntarios de la Sexta y Octava Compañía de Bomberos.

Sin embargo, la respuesta se vio gravemente entorpecida al llegar a la prolongación Pedro Aguirre Cerda. El mal estado de la ruta hizo que los carros bomba no pudieran acercarse a la zona del siniestro, obligando a los voluntarios a desplegar cientos de metros de mangueras a pie para intentar sofocar las llamas.

“Lo hice por enojo”

El giro dramático ocurrió en pleno operativo. Mientras los bomberos luchaban por evitar que el fuego se propagara a unas carrocerías de vehículos cercanas, el único habitante de la casa admitió espontáneamente ante Carabineros que él mismo había provocado el incendio.

El hombre confesó que, tras una fuerte discusión con un familiar por la repartición de una herencia, la rabia lo llevó a prender fuego a la estructura.

El resultado fue la pérdida total del inmueble, que ardió por sus cuatro costados en cuestión de minutos. No se registraron personas lesionadas.

Tras la sorpresiva confesión, Carabineros detuvo al individuo por el delito de incendio intencional. El Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos quedó a cargo de las pericias para determinar los puntos de origen y acelerantes utilizados.

El imputado pasará a control de detención durante la jornada de este jueves. La Fiscalía ya prepara la formalización de cargos, donde el sujeto deberá responder por un acto que no solo destruyó su hogar, sino que puso en riesgo a todo el sector debido a la dificultad de acceso para las unidades de emergencia.

Fuente: biobiochile.cl 

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