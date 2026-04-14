MUNICIPIO REALIZÓ DEMOLICIÓN PARCIAL DE CASA OKUPA TRAS REITERADOS HECHOS DE INSEGURIDAD

La Municipalidad de Punta Arenas ejecutó la demolición parcial de un inmueble abandonado ubicado en calle Mardones N°210, a pasos de Avenida España, el cual se había transformado en un foco de inseguridad, incivilidades e incendios, afectando directamente a los vecinos del sector.

El alcalde Claudio Radonich explicó que se trataba de una situación que se arrastraba desde hace tiempo. "Esta es una casa cuya propietaria está fallecida y uno de los herederos se encuentra privado de libertad, por lo tanto, estaba siendo ocupada irregularmente, generando problemas permanentes de seguridad y también incendios, el último hace un par de semanas", señaló.

De acuerdo con los antecedentes municipales, el terreno cuenta con dos construcciones que en total suman cerca de 168 metros cuadrados, ambas en condición de inhabitabilidad. Una de ellas, de material ligero y ubicada en la parte posterior, resultó severamente dañada tras un incendio ocurrido en marzo de este año, lo que motivó su demolición total conforme a la normativa vigente.

Radonich precisó que "estamos trabajando con 12 funcionarios y maquinaria municipal para dejar despejado el terreno en la zona afectada", agregando que la estructura principal no puede ser demolida por ahora, debido a su materialidad sólida y al alto costo que implicaría su intervención, estimado en más de $30 millones. En ese sentido, la autoridad comunal indicó que se avanzará en el cierre perimetral del inmueble para evitar nuevas ocupaciones.

El director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó que la demolición corresponde a la última instancia luego de agotar procesos de notificación. "En este caso no hay un propietario activo que se haga cargo, por lo que se procedió a intervenir para mejorar las condiciones del entorno, considerando problemas de seguridad e insalubridad que afectaban al barrio", indicó.

Desde la Dirección de Seguridad Pública, Karen Rendoll advirtió que el inmueble era un punto crítico para el sector. "Recibimos múltiples denuncias por ingreso de personas para consumo de alcohol y otras situaciones que generaban preocupación. Este lugar estaba priorizado en nuestras rondas nocturnas, incluso con ingreso a la propiedad para verificar su ocupación", afirmó.

Los vecinos también valoraron la intervención. El presidente de la Junta de Vecinos Mauricio Braun, José Montiel, sostuvo que la situación se había vuelto insostenible. "Se había incendiado tres veces y todos los días ingresaban personas. Esto generaba robos, ruidos y mucha inseguridad, especialmente considerando que aquí viven muchos adultos mayores", señaló. Asimismo, Montiel indicó que, tras la demolición, la comunidad organizada avanzará en el cierre del inmueble. "La idea es tapear puertas y ventanas para evitar que vuelvan a ingresar. Con esto ya estamos más tranquilos como barrio", agregó.

El alcalde Radonich informó además que el municipio mantiene un catastro de al menos 10 inmuebles en condiciones similares, con órdenes de demolición en curso. En ese contexto, anunció que se reforzarán las acciones legales contra propietarios que no se hagan responsables de sus propiedades, incluyendo la solicitud de órdenes de arresto en caso de incumplimiento reiterado.