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28 de mayo de 2026

SENDA Y SLEP MAGALLANES FORTALECEN EL ROL PREVENTIVO DE LAS FAMILIAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PARENTALIDAD

El programa se enfoca en dotar a padres, madres y cuidadores de nuevas estrategias que permitan fortalecer los vínculos y el involucramiento parental.

parentalidadSENDA

Con el objetivo de potenciar el bienestar integral de los estudiantes y fortalecer el tejido comunitario se está llevando a cabo la implementación del Programa de Parentalidad del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) en diversos establecimientos del Servicio Local de Educación Pública Magallanes.

 
Esta iniciativa busca intervenir directamente en la dimensión familiar, considerada el principal factor protector para niños, niñas y adolescentes. Según explica Andrea Oyarzo, profesional de apoyo del área de prevención de SENDA, la esencia de este trabajo es “contribuir en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes tratando de evitar factores de riesgo y aumentar los factores protectores a través de la dimensión familiar”.

 
El programa se enfoca en dotar a padres, madres y cuidadores de nuevas estrategias que permitan fortalecer los vínculos y el involucramiento parental.

 
Ante el aumento de situaciones de riesgo asociadas al consumo de sustancias, el rol de los adultos cuidadores se vuelve crítico. Desde Senda enfatizan que la familia es fundamental no solo en la supervisión, sino en la formación de capacidades para la toma de decisiones.

 
Al respecto, Oyarzo destaca que el involucramiento es vital porque "el rol que cumple la familia es fundamental en los procesos de desarrollo, sobre todo en la capacidad de tomar decisiones ante las situaciones de riesgo, pero también de poder canalizar y aumentar el vínculo, la supervisión, el monitoreo, las normas y los límites".

Voces de la comunidad educativa

 
El impacto del programa ya se percibe entre los apoderados participantes, como los de la Escuela España, quienes ven en esta capacitación una oportunidad para transformar su entorno escolar.

 
Carola Hernández, apoderada de segundo y octavo básico, manifestó su entusiasmo por aplicar lo aprendido: "espero poder practicar esto en la escuela y ver cambios positivos en nuestros niños y en la comunidad".

 
Karen Morales, apoderada de segundo básico, indicó: “participo porque quiero representar a la comunidad para poder transmitir ideas, ver si podemos sacar más de una cosa positiva. Nos vamos a capacitar, luego viene una certificación, para luego poder transmitir todo lo que nos enseñan, en este caso a dirección, y poder transmitirlo a los papás”.

 
Tras el proceso de certificación, el compromiso de los participantes es liderar proyectos que promuevan valores y generen cambios tangibles en la cultura escolar. La meta final, según los expertos, es transitar hacia una "parentalidad social" donde exista una corresponsabilidad en comunidad para actuar como guías y protectores de las nuevas generaciones.

 
La iniciativa involucra actualmente a apoderados de las escuelas España, Bernardo O’Higgins, Rotario Paul Harris, Patagonia y Dellamira Rebeca Aguilar. Con estas acciones, el SLEP Magallanes y SENDA reafirman su compromiso con una educación que trasciende el aula, integrando a las familias como pilares esenciales en la construcción de entornos seguros y saludables para todos los estudiantes.

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