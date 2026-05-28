CCHC MAGALLANES Y AUTORIDADES INSTALAN COMITÉ PÚBLICO-PRIVADO PARA REACTIVAR LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN

Con el foco puesto en enfrentar la baja en la inversión pública en obras de construcción —especialmente en vivienda e infraestructura— y sus efectos en el empleo, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes y autoridades regionales dieron inicio al Comité Público-Privado de la Construcción, instancia que busca articular medidas concretas para dinamizar el sector en la región.

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En esta primera sesión participaron la delegada presidencial regional, Ericka Farías, y el seremi de Vivienda y Urbanismo, José Rodolfo Guajardo. Si bien el seremi de Obras Públicas no pudo asistir, se acordó su incorporación en próximas jornadas. Durante el encuentro se abordó la disminución de obras públicas y sus implicancias económicas.

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Desde el gremio, el presidente de la CChC Magallanes, Cristóbal Bascuñán, valoró el inicio de este espacio de trabajo y reiteró la preocupación por la inversión estatal. "Fue una reunión en la cual tratamos temas transversales que afectan a nuestros socios, especialmente en vivienda: acceso, financiamiento, gestión de suelo y aspectos normativos. En infraestructura también analizamos qué tipo de proyectos se requieren para fortalecer la generación de empleo y la soberanía regional", afirmó.

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Desde el Gobierno, la delegada Farías destacó la importancia de avanzar en coordinación con el sector. "El objetivo de esta reunión es sentar las bases de un trabajo coordinado entre el Gobierno y el rubro de la construcción. Sabemos que en una zona extrema como la nuestra, el dinamismo económico a través de la construcción es fundamental", indicó.

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En ese contexto, la CChC Magallanes entregó antecedentes técnicos que respaldan la preocupación del sector. El área de estudios realizó una aproximación basada en la ejecución presupuestaria histórica, los niveles de ocupación del sector y los recortes proyectados, información que además fue contrastada mediante un levantamiento interno con empresas socias.





Según estos análisis, existe una relación directa entre la inversión pública y el empleo en la construcción, especialmente en regiones como Magallanes, donde la obra pública es un motor relevante. De acuerdo con las proyecciones, el empleo en el sector podría disminuir en torno a un 18% durante 2026, lo que equivale a cerca de 1.600 puestos de trabajo menos en comparación al cierre de 2025.

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Frente a este escenario, la delegada presidencial reconoció las dificultades, pero también planteó líneas de acción en desarrollo. "En los últimos años la actividad se ha ralentizado, y considerando que llevamos dos meses como Gobierno, estamos evaluando nuevas miradas para agilizar la construcción en zonas extremas, entendiendo sus particularidades", sostuvo.





Además, Farías abordó el escenario presupuestario en vivienda. "Hoy enfrentamos un recorte presupuestario que se traduce en menos subsidios. Sin embargo, estamos buscando alternativas junto al Ministerio de Vivienda para entregar soluciones habitacionales en el corto plazo y habilitar nuevos terrenos", indicó.

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Otro de los acuerdos de la jornada fue avanzar hacia una mayor especialización del trabajo de la mesa. "Como el seremi de Obras Públicas no pudo estar presente, acordamos separar el trabajo en dos mesas: una enfocada en vivienda y otra en infraestructura, para hacer más eficiente el trabajo técnico, ya que son problemáticas distintas", explicó Bascuñán.

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Finalmente, desde ambas partes coincidieron en la importancia de mantener este espacio de diálogo activo. "La Cámara de la Construcción es un actor relevante, con una amplia trayectoria, y su visión es clave para mejorar las políticas públicas y responder a las necesidades de la comunidad", concluyó la delegada.

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La instancia continuará desarrollándose en las próximas semanas, con el objetivo de avanzar en medidas concretas que permitan reactivar la inversión, fortalecer el empleo y aportar al desarrollo de la región de Magallanes.