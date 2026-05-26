Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de mayo de 2026

CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONCESIÓN DE TERRENO Y ABRE CAMINO A FUTURO PROYECTO DE SERNAMEG

La aprobación marca así una etapa inicial, pero significativa, para impulsar la futura construcción de un refugio destinado a mujeres en situación de riesgo, orientado a brindar seguridad, acompañamiento y apoyo psicológico.

UBICACIÓN TERRENO

Un nuevo paso para avanzar en espacios de protección y apoyo a mujeres víctimas de violencia dio el Consejo, tras aprobar por mayoría la concesión de uso gratuito por cinco años del inmueble fiscal ubicado en calle Capitán Guillermos esquina Claudio Bustos, en la ciudad de Punta Arenas, iniciativa solicitada por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.

 
La decisión permite proyectar el desarrollo de una futura infraestructura vinculada a la atención y acompañamiento de mujeres afectadas por violencia, en una región donde las cifras y realidades continúan evidenciando la necesidad de fortalecer dichos espacios.

 
Argumentando su voto a favor, el Consejero Rodolfo Arecheta señaló que “la violencia de la mujer es muy prevalente en la región”, y de esta manera se estaría abordando la problemática, precisando que lo aprobado corresponde al terreno donde podría emplazarse el proyecto, mientras que sus características y alcances podrán seguir analizándose más adelante. “Si el proyecto no satisface los criterios, se modificará”, sostuvo.

 
Desde otra mirada, el Consejero Juan Morano enfatizó en el impacto humano que existe detrás de la iniciativa, señalando que “una cosa es hablar de la violencia y otra es verla muy cerca”, insistiendo en que avanzar en este tipo de propuestas resulta urgente para muchas mujeres y familias de Magallanes.

 
La aprobación marca así una etapa inicial, pero significativa, para impulsar la futura construcción de un refugio destinado a mujeres en situación de riesgo, orientado a brindar seguridad, acompañamiento y apoyo psicológico.

cademkastquiroz

CADEM: KAST REGISTRA UN 41% DE APROBACIÓN Y UN 53% CONSIDERA A QUIROZ COMO EL MINISTRO MÁS INFLUYENTE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONCESIÓN DE TERRENO Y ABRE CAMINO A FUTURO PROYECTO DE SERNAMEG

Leer Más

La aprobación marca así una etapa inicial, pero significativa, para impulsar la futura construcción de un refugio destinado a mujeres en situación de riesgo, orientado a brindar seguridad, acompañamiento y apoyo psicológico.

La aprobación marca así una etapa inicial, pero significativa, para impulsar la futura construcción de un refugio destinado a mujeres en situación de riesgo, orientado a brindar seguridad, acompañamiento y apoyo psicológico.

UBICACIÓN TERRENO
nuestrospodcast
primeracomisariapuq

MUJER ATROPELLA INTENCIONALMENTE A SU HERMANO TRAS DISCUSIÓN FAMILIAR EN PUNTA ARENAS

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
UBICACIÓN TERRENO

CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONCESIÓN DE TERRENO Y ABRE CAMINO A FUTURO PROYECTO DE SERNAMEG

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
saludmagallanesTEA

SEREMI DE SALUD SE REÚNE CON AGRUPACIONES DE AUTISMO DE LA REGIÓN PARA ABORDAR AVANCES Y DESAFÍOS EN MATERIA DE LEY TEA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Y tú qué opinas

NUEVA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA DE MAGALLANES DEBUTARÁ CON GALA A TEATRO LLENO EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250