CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONCESIÓN DE TERRENO Y ABRE CAMINO A FUTURO PROYECTO DE SERNAMEG

Un nuevo paso para avanzar en espacios de protección y apoyo a mujeres víctimas de violencia dio el Consejo, tras aprobar por mayoría la concesión de uso gratuito por cinco años del inmueble fiscal ubicado en calle Capitán Guillermos esquina Claudio Bustos, en la ciudad de Punta Arenas, iniciativa solicitada por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.



La decisión permite proyectar el desarrollo de una futura infraestructura vinculada a la atención y acompañamiento de mujeres afectadas por violencia, en una región donde las cifras y realidades continúan evidenciando la necesidad de fortalecer dichos espacios.



Argumentando su voto a favor, el Consejero Rodolfo Arecheta señaló que “la violencia de la mujer es muy prevalente en la región”, y de esta manera se estaría abordando la problemática, precisando que lo aprobado corresponde al terreno donde podría emplazarse el proyecto, mientras que sus características y alcances podrán seguir analizándose más adelante. “Si el proyecto no satisface los criterios, se modificará”, sostuvo.



Desde otra mirada, el Consejero Juan Morano enfatizó en el impacto humano que existe detrás de la iniciativa, señalando que “una cosa es hablar de la violencia y otra es verla muy cerca”, insistiendo en que avanzar en este tipo de propuestas resulta urgente para muchas mujeres y familias de Magallanes.



La aprobación marca así una etapa inicial, pero significativa, para impulsar la futura construcción de un refugio destinado a mujeres en situación de riesgo, orientado a brindar seguridad, acompañamiento y apoyo psicológico.

