ALZA DEL DIÉSEL TENSIONA LA CONECTIVIDAD MARÍTIMA Y PREOCUPA AL CONSEJO REGIONAL DE MAGALLANES

La presentación dejó en evidencia un fenómeno que vas más allá de la región. Factores geopolíticos internacionales, específicamente el conflicto en Medio Oriente, han generado tención en el mercado energético global, elevando costos del petróleo y afectando directamente a países altamente dependientes de su importación, como Chile. En dicho contexto, el diésel, que representa cerca del 23% de los costos operacionales del transporte marítimo, ha experimentado alzas superiores al 100% en un corto periodo, impactando de forma inmediata en sus tarifas.



El Consejero Rodolfo Cárdenas fue enfático al señalar que la situación “más grave” se vive en Porvenir, donde el alza del transporte marítimo ya está teniendo efectos concretos. A su juicio, el incremento “se replica inmediatamente en la alimentación, la carga y el costo de vida”, instalando un escenario de riesgo para las familias fueguinas. En esa línea, insistió en la necesidad de que las autoridades sectoriales comparezcan ante el Consejo Regional para definir medidas de mitigación que permitan sostener condiciones mínimas de conectividad en un territorio marcado por el aislamiento.



Por su parte, el Consejero Andrés López valoró el compromiso del Ministerio de Transportes respecto al uso del sistema polinómico en los subsidios, mecanismo que permite ajustar los montos según las variaciones de costos. Sin embargo, advirtió que el criterio no se estaría aplicando en todos los casos, como ocurre con el subsidio para pasajes a Porvenir. “Hoy se están cobrando cerca de nueve mil pesos, y además hay pasajes comprados que no están siendo utilizados”, cuestionó, planteando su preocupación por la rigidez del sistema, que limita el acceso de muchos habitantes a dicho beneficio en un contexto de alza generalizada.



Aunque de acuerdo con sus colegas, el Consejero José Luis Paredes representante de la Provincia Antártica, destacó como positivo que se mantenga el subsidio para su Provincia, pero subrayó que el desafío está en garantizar la continuidad efectiva del servicio. En ese sentido, planteó la importancia de que, de cara a futuras licitaciones, se resguarden condiciones adecuadas para los habitantes de estos territorios, donde la conectividad no es una opción, sino una necesidad básica.



El análisis presentado también anticipa efectos a corto y mediano plazo, como presiones inflacionarias y un aumento en los costos de transporte de bienes, lo que impactará en el precio final de productos y servicios en la región. No obstante, el mayor foco de preocupación sigue siendo la sostenibilidad del sistema de conectividad marítima en zonas aisladas, donde cualquier variación en los costos puede traducirse en barreras de acceso para la población.

