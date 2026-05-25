MUNICIPIO LANZA SEXTA VERSIÓN DE PUQ PROVEE 2026

La Municipalidad de Punta Arenas realizó el lanzamiento de la sexta versión de la Rueda de Negocios PUQ Provee 2026, iniciativa que busca fortalecer la vinculación entre emprendedores locales y empresas del rubro turístico, como cruceros, hotelería y proveedores logísticos.

El alcalde Claudio Radonich destacó que esta feria, impulsada íntegramente por el municipio, nació como una respuesta a la falta de integración entre visitantes y comercio local. "Esta es una feria 100% municipal que surgió en la postpandemia, cuando veíamos que los cruceros llegaban, pero no existía una conexión real con las pymes locales. Hoy estamos impulsando con fuerza el concepto de kilómetro cero, para que productos de calidad hechos en Punta Arenas puedan reemplazar importaciones y generar más oportunidades para nuestros emprendedores", señaló.

La autoridad comunal subrayó el crecimiento sostenido de la iniciativa. "Partimos el 2021 con 10 empresas compradoras y 64 proveedoras, donde solo cuatro lograron ventas por cerca de $18 millones. En 2025 ya alcanzamos más de $220 millones en negocios, lo que demuestra que, con perseverancia, este espacio abre un mercado distinto vinculado al turismo", indicó.

Radonich también valoró el trabajo conjunto con actores públicos y privados. "Hemos contado con el apoyo de empresas como DAP y EPAustral, que han entendido la importancia de generar estas instancias. Hoy contamos con 18 empresas compradoras y ya están abiertas las inscripciones para proveedores en puprovee.cl donde además se entrega orientación para enfrentar este tipo de procesos comerciales", agregó.

Desde el sector privado, la gerente de marketing de DAP, Tania Pivcevic, destacó el impacto de la rueda de negocios en la economía regional. "Esta iniciativa ha demostrado ser un factor clave de integración entre proveedores locales y compañías de cruceros y hotelería. Aquí los emprendedores tienen la posibilidad de presentar directamente sus productos a quienes toman decisiones de compra, incluso a nivel internacional, lo que representa una oportunidad comercial muy relevante", afirmó.

En la misma línea, Evelyn Fleming, gerente de Administración y Finanzas de EPAustral, valoró el espacio como un motor de desarrollo. "Estamos muy contentos de poder facilitar nuevamente este encuentro, que permite generar un nexo directo entre compradores y proveedores, contribuyendo al crecimiento económico de la región", señaló.

La experiencia de los emprendedores también refleja el impacto de esta iniciativa. María Teresa Caldumbide, de la Cervecería Hernando de Magallanes, destacó que "es una tremenda oportunidad, porque permite acceder a clientes que no es fácil contactar. Nosotros hemos logrado concretar ventas gracias a esta rueda, incluso incorporando nuevos formatos para cruceros, lo que ha sido muy positivo".