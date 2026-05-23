TESORERÍA ACLARA QUE DICTAMEN DE CONTRALORÍA NO ELIMINA COBRANZA DE DEUDAS DEL CAE

La Tesorería General de la República emitió una declaración pública para aclarar el alcance del Dictamen N° OF91153 de 2026 de la Contraloría General de la República, luego de la publicación de una nota en El Mercurio titulada “Contraloría revoca retención de impuestos realizada por la TGR para compensar deudas por el CAE”.

Según explicó la institución, el dictamen no elimina ni restringe las facultades generales de cobranza respecto de las deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE). La TGR indicó que el pronunciamiento se refiere exclusivamente a un caso vinculado a fondos con destino previsional preferente, relacionado con la aplicación del artículo 6° del Estatuto Orgánico de Tesorería.

Asimismo, la Tesorería sostuvo que continúan plenamente vigentes las facultades de cobro establecidas en el Código Tributario, incluyendo la posibilidad de compensar deudas del CAE con créditos fiscales. También precisó que el dictamen no aborda la calidad del Fisco como acreedor ni la naturaleza del CAE como crédito del sector público.

Finalmente, el organismo señaló que el propio pronunciamiento de Contraloría mantiene vigente la doctrina establecida anteriormente en el Dictamen N° 30.802 de 2019, reafirmando los criterios administrativos aplicables a la cobranza de este tipo de obligaciones por parte de la Tesorería General de la República.

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