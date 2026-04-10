CONTRALORÍA DETECTA INTENTO DE FRAUDE POR FISCALIZACIÓN DE INSTRUMENTO PÚBLICO EN PUNTA ARENAS

La Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena detectó un intento de fraude en Punta Arenas, vinculado a la circulación de un documento falso que simulaba ser una resolución oficial del organismo.

Todo se conoció luego de que una persona acudiera a la sede regional para realizar un trámite relacionado con el pago de una multa de alto monto por una supuesta infracción aduanera, contenida en un documento que aparentaba haber sido emitido por la entidad.

Tras la revisión, se confirmó que el documento era falso y presentaba información que no correspondía a Contraloría.

Entre las irregularidades detectadas, se encontraban la inclusión de cargos inexistentes, materias fuera de sus atribuciones y el uso indebido de imágenes corporativas.

Además, se identificó el uso irregular de un código que coincidía con un documento real, pero que no tenía relación con los hechos descritos en el texto fraudulento.

A raíz de lo ocurrido, la Contraloría presentó hoy, jueves, una denuncia ante el Ministerio Público hechos que podrían constituir delito de falsificación de instrumento público.

Asimismo, la institución también hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a este tipo de situaciones, reafirmando su compromiso con la transparencia y la seguridad de la información.

Recomendaciones para reconocer documentación falsa

A través de su sitio web, Contraloría difundió una serie de recomendaciones para identificar documentos falsos.

Entre ellas, destacó la importancia de verificar la firma electrónica avanzada y el código QR, elementos que permiten confirmar la autenticidad y validez de los documentos oficiales.

Bajo esta misma línea, recomiendan desconfiar de documentos que no cuenten con estos elementos, o que no funcionen, así como de aquellos que presenten información inconsistente.

Fuente: biobiochile.cl