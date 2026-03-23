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23 de marzo de 2026

PDI REALIZA FISCALIZACIÓN DE EXTRANJEROS EN PUERTO NATALES Y PUNTA ARENAS: 10 PERSONAS EN SITUACIÓN MIGRATORIA IRREGULAR FUERON DENUNCIADAS

Entre las infracciones detectadas se encuentran el ingreso al país por paso no habilitado, el exceder el plazo de turismo, la realización de labores remuneradas sin autorización y el abandono de firma.

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Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional, en coordinación con otras unidades de la PDI en la región, realizaron una fiscalización de extranjeros en diversos puntos de interés de Puerto Natales y Punta Arenas, con la finalidad de detectar a infractores a la Ley de Migración y Extranjería y contribuir a la seguridad migratoria.

Al respecto, el Prefecto Pablo Merino, jefe de la Prefectura Provincial Magallanes, señaló: “Se controló a un total de 45 personas, de distintas nacionalidades, de las cuales 10 se encontraban en situación migratoria irregular, por lo que fueron denunciadas a la autoridad administrativa”.

Entre las infracciones detectadas se encuentran el ingreso al país por paso no habilitado, el exceder el plazo de turismo, la realización de labores remuneradas sin autorización y el abandono de firma.

Finalmente, el jefe provincial indicó que “este tipo de fiscalizaciones se enmarcan dentro de la planificación analítica del área de Migraciones y Policía Internacional, cuyo objetivo es mantener una migración ordenada, segura y regular en nuestro país”.


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