PDI REALIZA FISCALIZACIÓN DE EXTRANJEROS EN PUERTO NATALES Y PUNTA ARENAS: 10 PERSONAS EN SITUACIÓN MIGRATORIA IRREGULAR FUERON DENUNCIADAS

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional, en coordinación con otras unidades de la PDI en la región, realizaron una fiscalización de extranjeros en diversos puntos de interés de Puerto Natales y Punta Arenas, con la finalidad de detectar a infractores a la Ley de Migración y Extranjería y contribuir a la seguridad migratoria.



Al respecto, el Prefecto Pablo Merino, jefe de la Prefectura Provincial Magallanes, señaló: “Se controló a un total de 45 personas, de distintas nacionalidades, de las cuales 10 se encontraban en situación migratoria irregular, por lo que fueron denunciadas a la autoridad administrativa”.



Entre las infracciones detectadas se encuentran el ingreso al país por paso no habilitado, el exceder el plazo de turismo, la realización de labores remuneradas sin autorización y el abandono de firma.



Finalmente, el jefe provincial indicó que “este tipo de fiscalizaciones se enmarcan dentro de la planificación analítica del área de Migraciones y Policía Internacional, cuyo objetivo es mantener una migración ordenada, segura y regular en nuestro país”.





