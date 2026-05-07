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7 de mayo de 2026

ASONAVE ABORDA DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA SECTOR MARÍTIMO-PORTUARIO DE PUNTA ARENAS

En términos generales, las reuniones permitieron abordar temas asociados a la coordinación operativa, funcionamiento de servicios, gestión de flujos marítimos, control de naves y tripulaciones, además de aspectos logísticos propios de la actividad en una zona extrema del país como es la Región de Magallanes.

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El vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Agentes de Naves de Chile (Asonave), Claudio Morales, realizó una visita a Punta Arenas con el objetivo de sostener reuniones con autoridades locales y actores clave del ámbito marítimo-portuario. En la ocasión se abordaron los desafíos y oportunidades que tiene la industria local.

Durante la estadía -que contó con el acompañamiento del presidente del Consejo Local de Asonave Punta Arenas, Ricardo Cárcamo Livacic– se desarrollaron diversos encuentros con representantes de la Autoridad Marítima, servicios públicos y organismos vinculados a la operación portuaria y logística de la región.

En términos generales, las reuniones permitieron abordar temas asociados a la coordinación operativa, funcionamiento de servicios, gestión de flujos marítimos, control de naves y tripulaciones, además de aspectos logísticos propios de la actividad en una zona extrema del país como es la Región de Magallanes.

La agenda incluyó encuentros con autoridades como el gobernador marítimo de Punta Arenas, capitán de navío (LT) Francisco Arias Larraín; el director regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Christian Von Moltke, y en el ámbito de transporte, con el secretario regional ministerial (seremi) de Transportes de Magallanes, Allan Stowhas.

Otra de las reuniones se desarrolló con el prefecto PDI, Pablo Merino Campos, jefe de la Prefectura Provincial de Magallanes, acompañado por el jefe de Migraciones, Leonardo Alegría. Además, se concretó un encuentro con el gerente general de la Empresa Portuaria Austral, Miguel Palma Morales, donde se revisó el estado actual de la actividad portuaria y los desafíos que enfrenta el sistema en la región.

El vicepresidente ejecutivo de Asonave destacó que este tipo de visitas en terreno forman parte de una línea de trabajo que busca mantener una relación directa y permanente con los Consejos Locales y las distintas autoridades que participan en la cadena logística marítima.

“Más allá de las reuniones formales, lo importante es poder estar en terreno, entender cómo están funcionando las cosas y mantener un diálogo abierto con quienes forman parte del día a día de la actividad”, señaló Claudio Morales.

Fuente: portalportuario.cl 

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