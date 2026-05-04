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4 de mayo de 2026

CIENCIA Y MAR SE REÚNEN EN EXPOMAR 2026: CITA ES EL 6 DE MAYO EN LA UMAG

Buenos días región.

expomar

Esta mañana, en el programa “Buenos días región” de Polar Comunicaciones, Bibiana Jara, académica del Departamento de Ciencias Naturales, y Valeria Latorre, jefa de la carrera de Biología Marina de la Universidad de Magallanes, conversaron con la audiencia para informar sobre la realización de la VIII versión de EXPOMAR, instancia de divulgación científica que dará inicio a las actividades del Mes del Mar.

Durante el espacio, ambas representantes destacaron que el evento busca acercar el conocimiento científico a la ciudadanía, especialmente a estudiantes, mediante un encuentro directo con investigadores y trabajos en desarrollo. La actividad se realizará el próximo 6 de mayo en el Patio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, en dos bloques horarios: de 09:00 a 12:30 y de 14:30 a 17:30 horas.

EXPOMAR, organizada por la carrera de Biología Marina, invita a toda la comunidad de Punta Arenas, con especial énfasis en delegaciones escolares y universitarias, a participar en esta jornada que este año se presenta bajo el lema “El mar nos une, la ciencia nos mueve”. La iniciativa busca que los asistentes conozcan más sobre los ecosistemas marinos australes, promoviendo el interés por la ciencia y el cuidado del entorno marino a través de experiencias educativas e interactivas.





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UMAG INICIA EL MES DEL MAR CON LA VIII EXPOMAR: UN ENCUENTRO ENTRE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y LA VANGUARDIA CIENTÍFICA

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