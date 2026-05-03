DIRECCIÓN DEL TRABAJO CURSA MULTAS POR MÁS DE $31 MILLONES Y SUSPENDE A 88 TRABAJADORES EN FERIADO IRRENUNCIABLE

La Dirección del Trabajo informó que durante las fiscalizaciones realizadas en el marco del feriado obligatorio e irrenunciable del 1 de mayo se cursaron 60 multas, con un monto total preliminar de $31.764.600, y se suspendió a 88 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Las inspecciones se enfocaron en asegurar el respeto al derecho al descanso en el comercio.

De acuerdo con el informe preliminar, se realizaron 115 fiscalizaciones a nivel nacional, tanto de forma proactiva como en respuesta a denuncias. Las regiones con mayor cantidad de trabajadores suspendidos fueron Metropolitana, Valparaíso, La Araucanía y Los Lagos. En el caso de Magallanes, no se registraron multas ni suspensiones durante la jornada.

Las inspecciones también consideraron el cumplimiento del cierre de locales antes de las 21:00 horas del día previo, así como el derecho al descanso alternado cada dos años para trabajadores exceptuados. En algunos casos, como en las regiones de Coquimbo y O’Higgins, fue necesaria la presencia de Carabineros ante la resistencia de encargados de locales a la fiscalización.

Adicionalmente, en Talca se registró el cierre de dos centros comerciales y la suspensión de cuatro trabajadores. Las autoridades señalaron que este tipo de operativos busca garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y proteger los derechos de los trabajadores del comercio en fechas de alta demanda.

En paralelo, la Dirección del Trabajo fiscalizó buses interurbanos de pasajeros el 30 de abril, realizando 236 inspecciones en terminales del país. Estas acciones derivaron en 80 multas por un total de $237.958.131 y la suspensión de dos tripulantes que no cumplían con los descansos legales antes de iniciar sus recorridos.





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