Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336if
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

3 de mayo de 2026

DIRECCIÓN DEL TRABAJO CURSA MULTAS POR MÁS DE $31 MILLONES Y SUSPENDE A 88 TRABAJADORES EN FERIADO IRRENUNCIABLE

​Fiscalizaciones a nivel nacional verificaron el cumplimiento del descanso obligatorio del comercio durante el 1 de mayo y detectaron incumplimientos en distintas regiones del país.

Dirección del trabajo

La Dirección del Trabajo informó que durante las fiscalizaciones realizadas en el marco del feriado obligatorio e irrenunciable del 1 de mayo se cursaron 60 multas, con un monto total preliminar de $31.764.600, y se suspendió a 88 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Las inspecciones se enfocaron en asegurar el respeto al derecho al descanso en el comercio.

De acuerdo con el informe preliminar, se realizaron 115 fiscalizaciones a nivel nacional, tanto de forma proactiva como en respuesta a denuncias. Las regiones con mayor cantidad de trabajadores suspendidos fueron Metropolitana, Valparaíso, La Araucanía y Los Lagos. En el caso de Magallanes, no se registraron multas ni suspensiones durante la jornada.

Las inspecciones también consideraron el cumplimiento del cierre de locales antes de las 21:00 horas del día previo, así como el derecho al descanso alternado cada dos años para trabajadores exceptuados. En algunos casos, como en las regiones de Coquimbo y O’Higgins, fue necesaria la presencia de Carabineros ante la resistencia de encargados de locales a la fiscalización.

Adicionalmente, en Talca se registró el cierre de dos centros comerciales y la suspensión de cuatro trabajadores. Las autoridades señalaron que este tipo de operativos busca garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y proteger los derechos de los trabajadores del comercio en fechas de alta demanda.

En paralelo, la Dirección del Trabajo fiscalizó buses interurbanos de pasajeros el 30 de abril, realizando 236 inspecciones en terminales del país. Estas acciones derivaron en 80 multas por un total de $237.958.131 y la suspensión de dos tripulantes que no cumplían con los descansos legales antes de iniciar sus recorridos.



ape 2026

INDESPA ABRE POSTULACIONES A FONDO QUE ENTREGA HASTA $15 MILLONES PARA CULTIVOS DE PEQUEÑA ESCALA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

RÍO VERDE CONMEMORA HISTÓRICA TRAVESÍA A NADO EN EL CANAL FITZ ROY

Leer Más

​La actividad recreó la hazaña del pionero Jerónimo Vilicic Tondini y reunió a deportistas locales en una jornada marcada por la memoria e identidad comunal.

​La actividad recreó la hazaña del pionero Jerónimo Vilicic Tondini y reunió a deportistas locales en una jornada marcada por la memoria e identidad comunal.

Conmemoración Nado Canal Fitz Roy
nuestrospodcast
Antoine de Saint-Exupéry

RUTAS AUSTRALES VINCULAN A ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY CON LA HISTORIA AERONÁUTICA DE MAGALLANES

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Dirección del trabajo

DIRECCIÓN DEL TRABAJO CURSA MULTAS POR MÁS DE $31 MILLONES Y SUSPENDE A 88 TRABAJADORES EN FERIADO IRRENUNCIABLE

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336if
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Punta Arenas Futsal

PUNTA ARENAS FUTSAL CAE ANTE SANTIAGO WANDERERS EN VALPARAÍSO POR EL CAMPEONATO DE PRIMERA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
senadorkusanovic

SENADOR KUSANOVIC ABORDA COMPETITIVIDAD DE ENAP MAGALLANES Y PROLONGADO CONFLICTO EN TOMA DE LA POBLACIÓN SILVA HENRÍQUEZ

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336