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2 de mayo de 2026

AUTORIDADES ACADÉMICAS REFUERZAN VINCULACIÓN EN CABO DE HORNOS CON AGENDA DE TRABAJO TERRITORIAL

​La delegación sostuvo reuniones con actores locales y centros de investigación para proyectar iniciativas de desarrollo en la Provincia Antártica.

Visita Pto Williams

En el marco de una agenda de vinculación territorial, autoridades académicas de la Universidad de Magallanes realizaron una visita oficial a la comuna de Cabo de Hornos, en la Provincia Antártica, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional y explorar oportunidades de desarrollo conjunto.

La comitiva fue encabezada por la vicerrectora académica, Melissa Flores Águila, junto a autoridades de distintas facultades y unidades académicas. Durante la visita, destacaron la importancia de conocer en terreno las necesidades del territorio y proyectar iniciativas que integren formación, investigación y vinculación con la comunidad.

En ese contexto, las autoridades sostuvieron reuniones con equipos del Centro Subantártico Cabo de Hornos, liderado por Francisca Massardo, donde conocieron las principales líneas de investigación y el trabajo científico desarrollado en ecosistemas subantárticos.

La agenda también incluyó un recorrido por el Parque Etnobotánico Omora, espacio orientado a la investigación, educación y conservación biocultural, además de un encuentro con el alcalde de la comuna, Patricio Fernández, con quien se abordaron posibles líneas de colaboración institucional.

La visita permitió avanzar en la articulación de iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo local, incluyendo prácticas estudiantiles, programas académicos y proyectos de investigación aplicada en uno de los territorios más australes del país.


FOTO ANCCH DAES

COOPERATIVAS Y AUTORIDAD DE ECONOMÍA INICIAN AGENDA DE TRABAJO PARA FORTALECER EL SECTOR EN CHILE

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