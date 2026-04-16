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16 de abril de 2026

MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS FORTALECE EL TRABAJO CON ORGANIZACIONES SOCIALES A TRAVÉS DEL FONDEVE 2026

Este fondo concursable tiene como principal objetivo promover la organización y el protagonismo de la comunidad, apoyando iniciativas nacidas desde los propios territorios, que responden directamente a las necesidades e intereses de los habitantes de Cabo de Hornos.

fondevechornos

La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos reafirma su compromiso con el desarrollo comunitario y el bienestar de sus vecinos y vecinas, impulsando activamente el Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE), una herramienta clave para fortalecer la participación ciudadana y el trabajo de las organizaciones sociales de la comuna.

 
Este fondo concursable tiene como principal objetivo promover la organización y el protagonismo de la comunidad, apoyando iniciativas nacidas desde los propios territorios, que responden directamente a las necesidades e intereses de los habitantes de Cabo de Hornos.

 
A través del FONDEVE, el municipio destina recursos para financiar proyectos presentados por juntas de vecinos, organizaciones funcionales y comités de administración de viviendas sociales, todos constituidos conforme a la normativa vigente. Estas iniciativas pueden desarrollarse de manera individual o asociativa, fomentando así el trabajo colaborativo entre organizaciones.

 
En esta línea, el fondo contempla financiamiento de hasta $5.000.000 para juntas de vecinos y hasta $2.500.000 para organizaciones funcionales y comités de vivienda, permitiendo la ejecución de proyectos concretos que impactan positivamente en la comunidad.

 
Las iniciativas postuladas deben enmarcarse en diversas líneas de desarrollo, tales como el fortalecimiento de la identidad cultural y el patrimonio local, el fomento del deporte y la vida sana, el mejoramiento del equipamiento organizacional, la promoción de la participación ciudadana, el enfoque de género, y el desarrollo de actividades de autocuidado y recreación.
El proceso de postulación, liderado por el Departamento de Desarrollo Comunitario (DIDECO), garantiza transparencia y acompañamiento técnico a las organizaciones, asegurando que los proyectos sean evaluados bajo criterios como su impacto social, coherencia, pertinencia y aporte al desarrollo comunitario.

 
CALENDARIO FONDEVE 2026

 
Retiro de antecedentes: 17 al 30 de abril
Aclaración de dudas: 17 al 20 de abril
Periodo de postulación: 26 de abril al 06 de mayo
Evaluación de proyectos: 11 y 12 de mayo

 
Asimismo, el municipio destaca la importancia de la participación activa de los vecinos y vecinas en cada etapa del proceso, desde la formulación hasta la ejecución y rendición de los proyectos, fortaleciendo así la confianza y el trabajo conjunto entre la comunidad y la administración local.

 
Con este tipo de iniciativas, la Municipalidad de Cabo de Hornos continúa consolidando una gestión cercana, participativa y comprometida con el crecimiento equitativo de la comuna, poniendo en el centro a las personas y sus organizaciones como motores del desarrollo local.

APERTURA DE INSCRIPCIONES A CARNAVAL DE INVIERNO 2026 (2)

MUNICIPIO ABRE INSCRIPCIONES PARA LOS 30 AÑOS DEL CARNAVAL DE INVIERNO

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