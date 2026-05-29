MINVU RECUERDA ÚLTIMO PLAZO PARA ACREDITAR AHORRO DEL SUBSIDIO DS1 PARA SECTORES MEDIOS

El Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes reiteró el llamado a las personas interesadas en postular al Primer Llamado Nacional 2026 del subsidio para Sectores Medios DS1 a revisar con anticipación los requisitos del proceso, recordando que este viernes 29 de mayo vence el plazo para acreditar el ahorro mínimo exigido para participar del llamado.

El beneficio está destinado a familias y personas sin núcleo familiar, con capacidad de ahorro, que buscan adquirir una vivienda o construir en sitio propio o densificación predial, y contempla un proceso de postulación que se desarrollará entre el 16 y el 30 de junio de 2026.

El director (s) de SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que el ahorro debe encontrarse depositado y disponible en la cuenta para la vivienda antes de las 14:00 horas de este viernes 29 de mayo.

"Queremos recordar a las personas interesadas que el ahorro exigido debe estar reflejado como saldo disponible en la cuenta al 29 de mayo. Por eso, es importante no dejar este trámite para último momento y revisar con anticipación que se cumplan todos los requisitos establecidos para el proceso", señaló la autoridad.

En adquisición de viviendas, el ahorro mínimo requerido corresponde a 30 UF para Tramo 1, 40 UF para Tramo 2 y 80 UF para Tramo 3. En tanto, para construcción en sitio propio o densificación predial, el ahorro exigido será de 30 UF para Tramo 2 y 50 UF para Tramo 3.

Asimismo, las cuentas de ahorro deberán tener una antigüedad mínima de 12 meses, por lo que la fecha máxima de apertura corresponde al 30 de mayo de 2025.

"La cuenta es la que debe cumplir con la antigüedad mínima requerida. Las personas que reúnan las condiciones y aún no completen el ahorro pueden efectuar el depósito antes del cierre del plazo y participar igualmente del proceso", agregó Omar González Asenjo.

El llamado contempla modalidades de postulación automática, en línea y mediante formulario de Atención Ciudadana para casos especiales. Además, para este proceso no se exigirá preaprobación de crédito hipotecario.

Respecto de la calificación socioeconómica, las familias del Tramo 1 podrán pertenecer hasta el 60% del Registro Social de Hogares; en el caso del Tramo 2, hasta el 80%; mientras que las personas mayores que postulen en Tramo 1 y Tramo 2 podrán pertenecer hasta el 90%.

Para el Tramo 3, las personas deberán contar con Registro Social de Hogares y, en caso de tener el 100% deberán cumplir con los límites de renta establecidos para el proceso. "Además, quienes postulen deben contar con ClaveÚnica vigente, ya que será necesaria para realizar el trámite", agregó.

El director (s) del SERVIU Magallanes reiteró el llamado a utilizar los canales oficiales para informarse sobre el proceso. "Hacemos un llamado a las personas interesadas a revisar la información disponible en los canales oficiales del Minvu y SERVIU, para evitar desinformación y resolver oportunamente cualquier duda respecto del proceso de postulación", concluyó.

La información completa sobre requisitos, fechas y modalidades de postulación está disponible en www.minvu.gob.cl y en las plataformas oficiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.