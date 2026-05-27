MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIÓ TEMPORADA DE PODAS

Con trabajos en los principales parques, plazas y avenidas de la ciudad, la Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Punta Arenas comenzó la temporada anual de podas urbanas, plan que contempla intervenir cerca de mil árboles en distintos puntos de la comuna durante cuatro meses.





"Comenzamos de dos formas con las podas específicas. Primero, incorporando un listado de árboles recibido a través de nuestra plataforma digital www.enlinea.puntaarenas.cl, donde 62 personas nos informaron sobre ejemplares que requieren poda y que ya están incorporados en la lista. Y, segundo, interviniendo los árboles ubicados en parques y calles de la ciudad", explicó el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.

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Además, el jefe comunal recordó que el municipio no interviene árboles que estén en contacto con líneas eléctricas, ya que esos trabajos corresponden directamente a la empresa eléctrica EDELMAG. "Cuando un árbol está vinculado al tendido eléctrico o tapa luminarias, esa poda la realiza directamente la empresa eléctrica por razones de seguridad", agregó.

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La programación municipal contempla durante mayo trabajos en el Parque María Behety y atención de solicitudes ciudadanas. En tanto, entre la última semana de mayo y julio, las cuadrillas recorrerán avenidas principales como España, Colón, Independencia y Bulnes. En agosto, las labores finalizarán en Plaza Muñoz Gamero y con la revisión de requerimientos pendientes.

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Según detalló la ingeniera forestal de la Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato, Sofía Blanco, los trabajos consideran distintos tipos de poda según el estado de cada ejemplar. "Estamos aplicando disminución de copa y altura en los árboles, además de podas sanitarias para eliminar ramas secas o fracturadas. También realizamos disminución de carga para evitar desprendimientos de ramas o caídas completas de estructuras del árbol".

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Blanco indicó que las podas se realizan únicamente en espacios públicos y recalcó que, tras cada intervención, se aplica una pintura cicatrizante antifúngica para proteger las zonas podadas y prevenir el ingreso de enfermedades.

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El operativo municipal contempla el despliegue de 33 trabajadores de la empresa externa a cargo de las labores, además de dos camiones alza hombre y equipamiento de seguridad especializado.

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Durante 2025 se realizaron 908 podas en la comuna, cifra que representó un aumento del 20% respecto del año anterior. Para esta temporada, el objetivo municipal es superar las mil intervenciones.