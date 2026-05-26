VISITA DE RABOBANK A BLUMAR DESTACÓ POTENCIAL DE MAGALLANES PARA EL DESARROLLO DE LA SALMONICULTURA CHILENA

En el marco del relacionamiento y conocimiento en terreno de la industria acuícola chilena, representantes de Rabobank visitaron distintas instalaciones de Blumar en la Región de Magallanes, con el objetivo de conocer las operaciones de la compañía y profundizar su visión sobre el desarrollo de la salmonicultura en el extremo sur del país.

La delegación –encabezada por Thiago Guedes, Regional Sustainability Business Manager de Rabobank, e integrada además por Ángeles Undurraga, Head of Sustainability y Cecilia Campos, Sustainability Associate–recorrió el centro de cultivo Punta Laura, la planta de procesos de Blumar Magallanes y Mercado Blumar. La instancia permitió abordar los principales desafíos y oportunidades que enfrenta actualmente la industria salmonera, especialmente en materias de sostenibilidad, eficiencia operativa, innovación y desarrollo regional.

La instancia también se enmarca en la relación que mantiene Blumar con Rabobank, banco internacional especializado en alimentos y agronegocios, que es banco estructurador y agente de la compañía mediante un Sustainability Linked Loan, mecanismo que incorpora metas vinculadas a sostenibilidad y desempeño ESG.

El gerente de Negocios Salmones de Blumar, Pedro Pablo Laporte, destacó que la instancia permitió “mostrar en terreno el trabajo que se realiza día a día en Magallanes y cómo la industria ha avanzado en estándares productivos, trazabilidad, calidad y sostenibilidad. Para nosotros es relevante generar espacios de diálogo y transparencia con actores que conocen profundamente la evolución de la acuicultura a nivel global”.

Desde Rabobank, Undurraga, valoró que “la visita nos permitió apreciar la evolución que ha experimentado la industria del salmón en Chile en el fortalecimiento de sus prácticas productivas. A lo largo del recorrido fue posible observar una operación que transmite orden, consistencia y una gestión alineada con estándares definidos en materias de calidad, inocuidad y trazabilidad”.

Asimismo, desde la entidad financiera destacaron el rol que ha adquirido Magallanes para el desarrollo de la industria salmonera y las oportunidades futuras asociadas a innovación y sostenibilidad. “Vemos perspectivas de crecimiento para aquellas empresas que están fortaleciendo sus prácticas. La demanda global por proteínas saludables continúa mostrando una tendencia al alza y el salmón chileno tiene una oportunidad relevante en la medida que logre diferenciarse por su desempeño ambiental, bienestar animal y cumplimiento regulatorio”, señaló Undurraga.

Fuente: mundoacuicola.cl



​

