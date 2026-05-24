Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

24 de mayo de 2026

MUNICIPIO REPORTA DETENIDOS POR PORTE DE ARMAS BLANCAS DURANTE OPERATIVOS EN PUNTA ARENAS

​Los procedimientos se realizaron en la población Raúl Silva Henríquez y en calle Bories durante la madrugada del sábado.

BALANCE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (14)

La Municipalidad de Punta Arenas entregó un balance de los procedimientos realizados durante la madrugada de este sábado por equipos de Seguridad Pública Municipal, los cuales permitieron la retención de personas por porte de armas blancas en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Claudio Radonich manifestó su preocupación por la reiteración de este tipo de situaciones durante los fines de semana. “Gracias a la acción de nuestros funcionarios pudimos retener a dos personas, en distintos sectores de la ciudad, que portaban cuchillos y un machete, hasta la llegada de Carabineros”, señaló la autoridad comunal.

Uno de los procedimientos se registró en la población Raúl Silva Henríquez, donde inspectores municipales fiscalizaron a un grupo de jóvenes que consumía alcohol en una plaza del sector. Según informó el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, uno de los involucrados intentó huir y durante la acción dejó caer un cuchillo entre sus vestimentas, siendo posteriormente retenido.

Más tarde, cerca de las 4:40 de la madrugada, otro procedimiento se desarrolló en calle Bories, luego que una persona alertara a funcionarios municipales sobre un individuo que portaba un machete. Tras ser identificado, los inspectores confirmaron la presencia del arma blanca y concretaron su detención hasta la llegada de Carabineros.

Desde el municipio indicaron que estos hechos se suman a otros procedimientos similares registrados durante abril, donde se contabilizaron siete detenidos por porte de armas blancas. Además, durante la misma jornada se cursaron infracciones de tránsito y se retiró un vehículo con roncador desde el sector céntrico de la comuna.


detenido

DOS DETENIDOS TRAS PROCEDIMIENTO POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CONAF ANUNCIA CIERRE TEMPORAL DEL CIRCUITO “W” EN TORRES DEL PAINE DURANTE JUNIO Y JULIO

Leer Más

​El Sendero Base Torres será el único tramo habilitado y solo podrá recorrerse con guías especializados acreditados.

​El Sendero Base Torres será el único tramo habilitado y solo podrá recorrerse con guías especializados acreditados.

TORRES DEL PAINE
nuestrospodcast
BALANCE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (14)

MUNICIPIO REPORTA DETENIDOS POR PORTE DE ARMAS BLANCAS DURANTE OPERATIVOS EN PUNTA ARENAS

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
BALANCE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (14)

MUNICIPIO REPORTA DETENIDOS POR PORTE DE ARMAS BLANCAS DURANTE OPERATIVOS EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Cooperativa Hortícola

PRODUCTORES DE PUNTA ARENAS CREAN NUEVA COOPERATIVA HORTÍCOLA EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
MICROTRÁFICO CANNABIS

PDI DETUVO A HOMBRE EN PUNTA ARENAS POR MICROTRÁFICO Y CULTIVO DE CANNABIS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250