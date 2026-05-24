MUNICIPIO REPORTA DETENIDOS POR PORTE DE ARMAS BLANCAS DURANTE OPERATIVOS EN PUNTA ARENAS

La Municipalidad de Punta Arenas entregó un balance de los procedimientos realizados durante la madrugada de este sábado por equipos de Seguridad Pública Municipal, los cuales permitieron la retención de personas por porte de armas blancas en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Claudio Radonich manifestó su preocupación por la reiteración de este tipo de situaciones durante los fines de semana. “Gracias a la acción de nuestros funcionarios pudimos retener a dos personas, en distintos sectores de la ciudad, que portaban cuchillos y un machete, hasta la llegada de Carabineros”, señaló la autoridad comunal.

Uno de los procedimientos se registró en la población Raúl Silva Henríquez, donde inspectores municipales fiscalizaron a un grupo de jóvenes que consumía alcohol en una plaza del sector. Según informó el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, uno de los involucrados intentó huir y durante la acción dejó caer un cuchillo entre sus vestimentas, siendo posteriormente retenido.

Más tarde, cerca de las 4:40 de la madrugada, otro procedimiento se desarrolló en calle Bories, luego que una persona alertara a funcionarios municipales sobre un individuo que portaba un machete. Tras ser identificado, los inspectores confirmaron la presencia del arma blanca y concretaron su detención hasta la llegada de Carabineros.

Desde el municipio indicaron que estos hechos se suman a otros procedimientos similares registrados durante abril, donde se contabilizaron siete detenidos por porte de armas blancas. Además, durante la misma jornada se cursaron infracciones de tránsito y se retiró un vehículo con roncador desde el sector céntrico de la comuna.

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