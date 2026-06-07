Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA Cyber Day
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de junio de 2026

OPERATIVO CONJUNTO DE PDI Y CARABINEROS EN LA TOMA LAUTARO DEJA DOS DETENIDOS

​La intervención realizada en la toma Lautaro dejó dos personas detenidas y tres denuncias por infracciones a la Ley de Migración y Extranjería.

Operativo PDI y Carabineros

Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y reforzar las labores de fiscalización en sectores priorizados de Punta Arenas, autoridades regionales encabezaron un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros en la toma Lautaro. La acción incluyó controles de identidad, fiscalizaciones migratorias y diversas diligencias orientadas a prevenir delitos y aumentar la seguridad en el sector.

En la actividad participaron la delegada presidencial regional, Ericka Farías; el seremi de Seguridad Pública, Ronald López; representantes de la PDI y Carabineros, quienes destacaron el trabajo coordinado que ambas instituciones desarrollan de manera permanente en el sector norponiente de la capital regional.

Durante el operativo se fiscalizó a 20 ciudadanos extranjeros, resultando tres personas de nacionalidad colombiana denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones por infracciones a la Ley 21.325 de Migración y Extranjería. Además, se efectuaron nueve controles de identidad en distintos puntos del sector intervenido.

Como resultado de las diligencias, dos personas fueron detenidas por mantener órdenes de detención vigentes emanadas del Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Se trata de una mujer colombiana requerida por el delito de maltrato corporal a menor de edad y un ciudadano chileno por hurto falta y amenazas simples contra funcionarios de la PDI.

Las autoridades señalaron que este despliegue forma parte de una estrategia regional de seguridad que contempla operativos similares en distintos puntos de Magallanes. El trabajo conjunto entre ambas policías buscará focalizar acciones de control y fiscalización de acuerdo con análisis periódicos de las condiciones de seguridad en cada territorio.


detenidovifsecuestropuq

PRISIÓN PREVENTIVA PARA ACUSADO DE SECUESTRO Y FEMICIDIO FRUSTRADO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

MAGALLANES CONFORMA MESA REGIONAL INTERSECTORIAL DE CÁNCER PARA FORTALECER LA COORDINACIÓN Y EL TRABAJO COLABORATIVO

Leer Más

​La instancia reunirá a instituciones públicas, privadas y académicas para avanzar en la elaboración de un Plan Regional de Cáncer.

​La instancia reunirá a instituciones públicas, privadas y académicas para avanzar en la elaboración de un Plan Regional de Cáncer.

Mesa regional
nuestrospodcast
Operativo PDI y Carabineros

OPERATIVO CONJUNTO DE PDI Y CARABINEROS EN LA TOMA LAUTARO DEJA DOS DETENIDOS

ARCA Cyber Day
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Operativo PDI y Carabineros

OPERATIVO CONJUNTO DE PDI Y CARABINEROS EN LA TOMA LAUTARO DEJA DOS DETENIDOS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA Cyber Day
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
TÚNEL

¿ES POSIBLE CONSTRUIR UN TÚNEL BAJO EL ESTRECHO DE MAGALLANES? EXPERTO ANALIZA LOS DESAFÍOS DEL PROYECTO QUE BUSCA UNIR TIERRA DEL FUEGO CON EL CONTINENTE

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
viviendafiscalpuntaarenas

SERVIU MAGALLANES INFORMA RESPECTO DE PROCEDIMIENTO VINCULADO A VIVIENDA FISCAL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250