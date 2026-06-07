OPERATIVO CONJUNTO DE PDI Y CARABINEROS EN LA TOMA LAUTARO DEJA DOS DETENIDOS

Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y reforzar las labores de fiscalización en sectores priorizados de Punta Arenas, autoridades regionales encabezaron un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros en la toma Lautaro. La acción incluyó controles de identidad, fiscalizaciones migratorias y diversas diligencias orientadas a prevenir delitos y aumentar la seguridad en el sector.

En la actividad participaron la delegada presidencial regional, Ericka Farías; el seremi de Seguridad Pública, Ronald López; representantes de la PDI y Carabineros, quienes destacaron el trabajo coordinado que ambas instituciones desarrollan de manera permanente en el sector norponiente de la capital regional.

Durante el operativo se fiscalizó a 20 ciudadanos extranjeros, resultando tres personas de nacionalidad colombiana denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones por infracciones a la Ley 21.325 de Migración y Extranjería. Además, se efectuaron nueve controles de identidad en distintos puntos del sector intervenido.

Como resultado de las diligencias, dos personas fueron detenidas por mantener órdenes de detención vigentes emanadas del Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Se trata de una mujer colombiana requerida por el delito de maltrato corporal a menor de edad y un ciudadano chileno por hurto falta y amenazas simples contra funcionarios de la PDI.

Las autoridades señalaron que este despliegue forma parte de una estrategia regional de seguridad que contempla operativos similares en distintos puntos de Magallanes. El trabajo conjunto entre ambas policías buscará focalizar acciones de control y fiscalización de acuerdo con análisis periódicos de las condiciones de seguridad en cada territorio.



