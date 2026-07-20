CUENTA PÚBLICA 2025-2026: CUIDADOS, SALUD, VIVIENDA Y FOMENTO PRODUCTIVO MARCAN RESUMEN DEL TRABAJO DEL GOBIERNO REGIONAL

En esta ocasión, el Gobernador Jorge Flies centró la Cuenta Pública 2025-2026 de su administración del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena en algo que ha identificado como una ausencia en el debate público local y nacional: “No hay nada como un sueño para crear futuro“, repitió al principio y al final de la presentación llevada a cabo en la Primera Compañía de Bomberos de Punta Arenas, en pleno centro de la capital regional, la noche del martes pasado.

A modo de presentación, la máxima autoridad regional advirtió que el rol del Gobierno Regional ha sido en los últimos meses “atender a la urgencia de las personas (…), y poder acompañarlos en los proyectos trascendentes, que van más allá del Gobierno de turno“.

Social

En quizás una de las áreas más sensibles para la administración del Gobierno Regional, por el alcance cercano de sus efectos, el área social fue la primera abordada: la red de cuidados, que incluye apoyo a personas cuidadoras, junto con una gestión internacional con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y la responsabilidad sobre la Oficina Local de la Niñez, en un modelo único a nivel país (solo en Magallanes lo administra el Gobierno Regional, a diferencia del resto del país donde lo llevan las municipalidades), fueron solo dos de los grandes temas abordados en la exposición.

El Gobernador Flies vaticinó una verdad inexorable que justifica esta prioridad: “A todos nos va a tocar que nos cuiden, o nos va a tocar cuidar“.

Salud

Esta área es prioritaria no solo para el Gobierno Regional, sino que a la luz de los proyectos aprobados unánimemente, lo es también para el Consejo Regional. Así fue como destacó la máxima autoridad regional los sillones de diálisis para el Hospital Comunitario de Porvenir; la inauguración del Centro de Salud Familiar (Cesfam) 18 de Septiembre, de Punta Arenas; la renovación de equipos para las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica y neonatológica del Hospital Clínico; y lo último, el programa para reducir las listas de espera, que impactaría en más de cinco mil usuarios beneficiados.

Vivienda

El sueño de la casa propia ha sido también un deseo asimilado por el Gobierno Regional. Desde una perspectiva nacional, la actual administración es la que más recursos destina a esta materia en comparación con el resto de los Gobiernos Regionales: al menos el 40% del presupuesto va dirigido a ello.

Sobre ese contexto fue que el Gobernador recordó las viviendas inauguradas en Puerto Williams, Puerto Natales y Cerro Castillo, entre otros.

Infraestructura y Patrimonio

La Primera Compañía de Bomberos de Punta Arenas, lugar del evento, fue una de las obras destacadas en este ámbito. Se sumaron también la demolición del antiguo hospital regional; el alumbrado público en Puerto Natales, y otras pavimentaciones en las capitales provinciales.

Educación

En esta ocasión, el Gobernador Flies resumió mejoras en infraestructura de colegios. Sin embargo, instó a ir más allá: “Todavía estamos en los edificios (el Liceo María Behety o la Escuela Diego Portales, de Villa Tehuelches). Ojalá podamos entrar un poquito más allá de lo solamente físico“, dijo la máxima autoridad regional.

Seguridad

Dos ejemplos destacados fueron los que sacó a colación el Gobernador durante su exposición: primero, la entrega de un escáner para los funcionarios del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) del aeropuerto de Punta Arenas, el que es usado en vuelos internacionales; y segundo, el refuerzo a los refugios del Parque Nacional Torres del Paine.

Un poco más contingente, apoyó enfáticamente a los voluntarios y voluntarias de Bomberos de Punta Arenas, que sufrieron ataques durante un trabajo en una de las tomas de la ciudad. “Hay cosas que no se pueden aguantar y hay cosas que no hay que dejar pasar, y agredir a nuestros bomberos es algo que no se tiene que hacer”, dijo.

Puertos y conectividad

El convenio entre el Gobierno Regional y la Empresa Portuaria Austral (EPA) para reforzar la infraestructura y transformarla así en habilitante, fue también algo en lo que se puso énfasis. Además, adelantó el nuevo recinto de recepción de pasajeros.

Fomento productivo y Zona Franca

El aumento sostenido por concepto de administración de zona franca; los trabajos con los campesinos vía INDAP, y también con los pescadores vía INDESPA; las actividades junto a Sernatur; y la preparación para el hidrógeno verde, fueron ítems relevados por la máxima autoridad regional en este ámbito.

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