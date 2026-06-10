SERVICIO DE SALUD ACLARA A COMUNIDAD ORGANIZADA AVANCE DE PROYECTO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE

En una reunión sostenida con representantes de los Consejos de Desarrollo y el área de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas (CORMUPA), referentes del Servicio de Salud Magallanes informaron sobre el estado de avance del proyecto CESFAM 18 de Septiembre, que se encuentra en su etapa final.



El encuentro, solicitado por la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo APS de Punta Arenas, contó con la participación de la subdirectora de Recursos Físicos del Servicio, Roxana Riquelme, quien detalló los hitos en desarrollo y evidenció el avance sostenido del proyecto, conforme a la planificación elaborada en conjunto con el área de Salud de CORMUPA y el Gobierno Regional de Magallanes.



Roxana Riquelme comunicó que el miércoles 10 se registrará un hito clave vinculado a la posterior entrega del establecimiento a la Municipalidad de Punta Arenas. Asimismo, informó que hoy se efectuó la primera visita de la SEREMI de Salud para la entrega de la autorización sanitaria, proceso que se espera concluya el jueves 11.



Al respecto, Tatiana Leuquén, presidenta de la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo, señaló que dilucidar las inquietudes sobre la habilitación del CESFAM era necesario y oportuno. “Hemos clarificado los puntos que nos interesan y esperamos tener una respuesta pronta sobre el inicio del funcionamiento del establecimiento”, afirmó.



Por su parte, Álvaro España, presidente del Consejo de Desarrollo del CESFAM 18, valoró la reunión, calificándola de muy productiva. “Esta reunión fue muy fructífera porque se nos aclararon temas en los que teníamos incertidumbre. Deseamos, a futuro, mantener una comunicación más directa y fluida para intercambiar ideas y pareceres de forma constructiva.” España agregó que existe ansiedad en la comunidad, dado que se trata de un proyecto esperado por más de 20 años y que esperan que lo antes posible inicie su funcionamiento.



Así mismo, Víctor Fuentes, jefe del área de Salud de CORMUPA, consignó que se encuentran tranquilos, ya que se pudieron aclarar diversas situaciones. “Mañana se vienen hitos importantes por lo que vamos muy bien encaminados y evidentemente vamos a seguir manteniendo estas reuniones de coordinación”, indicó.



La subdirectora de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, Sandra Velásquez, dilucido uno de los temas pendientes. “Tiene que ver con el equipamiento computacional, que ahí lo que deseo transmitir a la comunidad es que ese equipo se compró, se encuentra en tránsito y está pronto a llegar, entonces hemos coordinado las actividades para que de manera paralela los hitos más relevantes autorización sanitaria y el acta de entrega, concurran con la adquisición del equipamiento para poder habilitar el establecimiento e iniciar su puesta en marcha con la mayor antelación”.



De igual forma, Velásquez, destacó la importancia del trabajo asociativo y comprometido entre el GORE Magallanes, CORMUPA y el Servicio de Salud como unidad técnica, para dotar de un nuevo centro de salud a la comuna de Punta Arenas. “Transmitir a la comunidad que tenga la máxima tranquilidad y confianza en que hemos trabajado de manera muy responsable y profesional en conjunto con Gobierno Regional y con la Corporación Municipal (…) Así que estamos de verdad, conformes porque hemos ido cumpliendo el cronograma que hemos trabajado y que estamos revisando para asegurar el inicio prontamente”, acotó.

