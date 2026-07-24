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24 de julio de 2026

"NO EXISTE RELACIÓN CONTRACTUAL": LA RESPUESTA QUE RECIBIERON MÚSICOS CONVOCADOS PARA INTEGRAR LA NUEVA ORQUESTA SINFÓNICA REGIONAL

Los intérpretes afirman que fueron convocados para integrar el primer elenco profesional financiado mediante una asignación directa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Confiando en la promesa de contratos y estabilidad laboral, reorganizaron sus vidas para asumir este desafío. Meses después, la respuesta oficial fue que no existía relación contractual alguna.

concierto S
Para muchos músicos de Magallanes, la creación de una orquesta profesional permanente representaba un anhelo largamente esperado.

Tras conocerse que la Universidad de Magallanes ejecutaría durante 2026 el Programa de Apoyo a Orquestas Regionales Profesionales, iniciativa financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio mediante una asignación directa contemplada en la Ley de Presupuestos de la Nación, intérpretes profesionales de la región fueron convocados para integrar este nuevo elenco estable.

Según relatan los músicos, la propuesta representaba un cambio histórico respecto del funcionamiento que la orquesta había tenido durante años. Hasta entonces, la participación se desarrollaba principalmente de manera voluntaria, con el apoyo de estudiantes, docentes y músicos profesionales que colaboraban compatibilizando esta labor con sus demás actividades.

Con la llegada de este nuevo programa, afirman que fueron convocados para integrar una orquesta profesional permanente y que se les informó que trabajarían bajo contrato y con remuneraciones financiadas por la iniciativa ministerial. Para muchos, aquello significaba la posibilidad de ejercer su profesión con estabilidad por primera vez en la región.
 
Confiando en esas condiciones, varios intérpretes reorganizaron su vida laboral para asumir este compromiso. Algunos adecuaron sus horarios de trabajo; otros rechazaron actividades profesionales incompatibles con los ensayos; hubo quienes decidieron permanecer en Magallanes para formar parte de este proyecto e incluso realizaron inversiones en sus instrumentos y desarrollo profesional, convencidos de que integrarían una orquesta estable.
 
A partir de marzo comenzaron a cumplir una programación permanente de ensayos, conciertos y actividades educativas organizadas por la universidad, bajo la reiterada promesa de que sus contratos serían formalizados "en cualquier momento".
 
Cuando comenzaron las dudas

Con el paso de las semanas, los contratos y las remuneraciones comprometidas no llegaron.

Según relatan los músicos, el 25 de mayo sostuvieron una reunión con el director de la orquesta, quien les informó que las propuestas de contrato estaban prácticamente listas y les pidió paciencia mientras concluían los procesos administrativos. En esa misma instancia solicitaron gestionar una reunión con el Director de Desarrollo Social y Cultural de la Universidad de Magallanes, encargado institucional del programa, petición que nunca obtuvo respuesta.

Pese a ello, decidieron continuar cumpliendo con los ensayos, conciertos y actividades comprometidas, confiando en que la situación sería regularizada tal como se les había informado.
 
Ante la falta de respuestas, uno de los integrantes presentó el 18 de junio una solicitud formal para regularizar su situación contractual y solicitar el pago correspondiente por el trabajo ya realizado.
 
La respuesta institucional

Sin embargo, cuando solicitaron formalmente regularizar su situación laboral y el pago de las remuneraciones correspondientes al trabajo ya ejecutado, recibieron una respuesta oficial que los dejó atónitos.

En un correo institucional, el Director de Desarrollo Social y Cultural de la Universidad de Magallanes y encargado institucional del programa señaló por escrito:

"A la fecha, no existe relación contractual alguna entre usted y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes..."

En la misma comunicación indicó que no resultaba procedente regularizar la situación contractual ni efectuar pagos retroactivos, argumentando que no existía un vínculo jurídico previo que los sustentara.
 
Para los integrantes del elenco, esta respuesta contradice completamente lo ocurrido durante los meses anteriores, período en el que —afirman— cumplieron horarios de ensayo, participaron en conciertos oficiales, desarrollaron actividades educativas y representaron institucionalmente a la universidad como parte de la ejecución del programa.
 
Posteriormente, los músicos insistieron en sostener una reunión para buscar una solución institucional. Sin embargo, recibieron una nueva respuesta informándoles que dicha reunión no sería posible respecto de las contrataciones contempladas en el convenio vigente.
 
El punto de quiebre

Hasta ese momento, los músicos habían optado por continuar desarrollando sus funciones pese a no contar con contratos ni remuneraciones, confiando en que la situación sería regularizada conforme a los compromisos que, según señalan, les habían sido transmitidos desde el inicio del proyecto.

La respuesta institucional cambió completamente ese escenario.

Al comunicárseles formalmente que no existía relación contractual alguna con quienes habían sostenido durante meses el funcionamiento de la orquesta, los integrantes resolvieron suspender su participación hasta que su situación fuese regularizada.

La decisión fue adoptada con profundo pesar, pues significó la suspensión del Concierto de Invierno, espectáculo que ya se encontraba preparado tras semanas de ensayos y cuya cancelación privó al público regional de una actividad artística ya programada.

Los intérpretes enfatizan que nunca fue su intención perjudicar el desarrollo de la orquesta. Por el contrario, sostienen que resultaba imposible continuar desempeñando funciones después de que la propia institución les informara oficialmente que no existía relación contractual alguna con ellos.
 
Recursos públicos y responsabilidad institucional

Los músicos sostienen que esta situación trasciende un conflicto laboral individual.

A su juicio, corresponde esclarecer cómo fue posible ejecutar durante meses un programa financiado con recursos públicos mediante una asignación directa del Ministerio de las Culturas con intérpretes que posteriormente fueron informados de que no mantenían relación contractual alguna con la institución ejecutora.
 
Asimismo, manifiestan preocupación porque dentro del elenco participaron menores de edad respecto de quienes se ofreció una modalidad de "becas en dinero", figura que —afirman— no aparece contemplada en el convenio suscrito para la ejecución del programa.
 
Un llamado a transparentar los hechos

Los músicos solicitan que la Universidad de Magallanes y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio esclarezcan íntegramente la ejecución administrativa de este programa, determinen las responsabilidades que correspondan y adopten las medidas necesarias para garantizar que iniciativas financiadas con recursos públicos respeten plenamente los derechos de quienes hacen posible su desarrollo.
 
Finalmente, reiteran que esta denuncia no busca poner en riesgo la continuidad de la Orquesta Sinfónica Regional.
 
Por el contrario, manifiestan que siguen creyendo profundamente en la necesidad de contar con una orquesta profesional permanente para Magallanes. Precisamente por ese compromiso consideran indispensable que un proyecto financiado con recursos públicos se construya sobre principios de transparencia, buena fe, respeto institucional y cumplimiento de los compromisos asumidos con los músicos que aceptaron ser parte de este desafío desde sus inicios.


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