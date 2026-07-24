ORQUESTA LATINOAMERICANA MUNICIPAL SE PREPARA PARA ABRIR EL FESTIVAL FOLCLÓRICO DE LA PATAGONIA CON 26 MÚSICOS EN ESCENA

El crecimiento de la Orquesta Latinoamericana Municipal, el impacto de la educación musical en niños y jóvenes y la preparación para la obertura del Festival Folclórico de la Patagonia fueron algunos de los temas abordados por el profesor de música y director del elenco, Víctor Velíz, durante una entrevista concedida la mañana de este viernes al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Durante la conversación, Velíz repasó la historia del proyecto que dirige desde hace cuatro años, iniciativa que nació en 2022 con apenas 16 integrantes y que actualmente reúne a 26 músicos de distintas edades y niveles de formación.

"Hace 4 años mantengo este proyecto de la orquesta municipal latinoamericana. (...) Hicimos una convocatoria para ver quiénes tanto jóvenes desde los 14 años hasta la edad que fuese pudiesen integrar, quisiesen integrar este formato de orquesta que también es nuevo para la región", explicó.

El director destacó que la propuesta busca acercar instrumentos tradicionales latinoamericanos como el charango, la quena, el cuatro venezolano y el tiple a intérpretes de distintas generaciones, ampliando las oportunidades de participación artística.

"Por eso se amplió el espectro de edades desde los 14 hasta los 54. Teníamos un caballero que tocaba la guitarra y este proyecto partió en el 2022 con alrededor de 16 integrantes (...) actualmente tenemos 26 músicos ya y bueno, de ahí se van desarrollando a través de la importancia y la necesidad de querer expresarse a través de sus instrumentos musicales", señaló.

Velíz también subrayó que la orquesta forma parte de la Corporación de Orquestas Latinoamericanas de Chile (COLCHI), red que reúne agrupaciones similares a lo largo del país y que promueve la interpretación de música de raíz folclórica mediante formatos orquestales.

"Instrumentos como el charango, la kena, el cuatro venezolano también tienen derecho a poder tocar con partitura y en un ensamble más grande como una orquesta", afirmó.



Debut en el principal escenario regional



Uno de los momentos más esperados para el elenco llegará la próxima semana, cuando la Orquesta Latinoamericana Municipal sea la encargada de abrir la primera jornada del Festival Folclórico de la Patagonia.

Para Velíz, la presentación representa un importante reconocimiento al trabajo realizado durante los últimos años y una experiencia inolvidable para muchos de sus integrantes.

"Nos vamos a poder presentar en el festival por segunda vez como una obertura en la primera noche y gente que está en mi orquesta jamás en la vida pensó que se iba a poder presentar en el escenario más importante de nuestra región. Entonces, a través de su instrumento, su ensayo es como un premio, es como un regalo que se están haciendo ellos mismos a través del elenco", expresó.

El profesor explicó que el trabajo de preparación se desarrolla durante varios meses y que, además del aspecto musical, han incorporado elementos escénicos para ofrecer un espectáculo integral.

"Últimamente las últimas dos galas hemos tenido desarrollado más este tipo de espectáculos, por ejemplo, en los atriles de partitura pusimos lucecitas LED para hacer un trabajo de luces, trabajamos con visuales, con humo, con bailarines para que no solamente sea ir a escuchar una orquesta gente tocando, sino que también sea un espectáculo visual y musical", comentó.



La educación musical frente a los nuevos desafíos



Durante la entrevista, Velíz también reflexionó sobre el papel de la educación artística en un contexto marcado por el uso intensivo de las pantallas y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Desde su experiencia como docente, sostuvo que la música continúa siendo una herramienta fundamental para fortalecer habilidades personales y sociales.

"La importancia hoy en día de la educación musical, como siempre lo ha sido, (...) es el trabajo colectivo (...) y el desarrollo del pensamiento crítico a través de la música. Porque finalmente eso es lo que estamos necesitando hoy en día", manifestó.

Respecto al uso de herramientas de inteligencia artificial en la creación musical, el director enfatizó que el valor principal sigue estando en la creatividad humana.

"Ustedes me ponen acá en ChatGPT (...) y les va a hacer tremenda canción (...) pero eso si yo lo llevo a la ley, no lo puedo inscribir en la SCD (...) porque no fue hecho por un humano (...) ¿Qué es lo que nosotros ponemos valor? (...) el valor es lo que hace el ser humano en eso (...) y eso tiene un valor fundamental en la parte de desarrollo emocional y sociopersonal", afirmó.



Convocatoria para nuevos integrantes



Finalmente, Velíz invitó a quienes deseen integrarse a la Orquesta Latinoamericana Municipal o a otros elencos artísticos del municipio a participar en las audiciones que se realizarán durante la primera semana de marzo.

"Quienes quieran integrar nuestra orquesta o cualquiera de los elencos municipales, coro, ballet, teatro, cualquiera sea, en marzo son las audiciones. (...) El municipio a través de sus redes sociales sube las condiciones y todos los días y los horarios para pertenecer al elenco", indicó.

Asimismo, extendió una invitación a la comunidad para asistir al Festival Folclórico de la Patagonia y apoyar el trabajo de los artistas regionales.

"Invitamos a toda la comunidad que espere lo mejor, que espere sorpresas, que disfrute el festival de forma sana y que bueno cuidemos nuestro espacio (...) y netamente disfrutar de nuestro patrimonio cultural que es el festival", concluyó.





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