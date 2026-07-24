JAVIER CÁRDENAS PÉREZ ASUME LA DIRECCIÓN DE LA BRIGADA DE BOMBEROS DE PRIMAVERA

Con el objetivo de reforzar la respuesta ante emergencias y fortalecer el trabajo comunitario, el pasado 20 de julio asumió oficialmente como nuevo Director de la Brigada de Bomberos de Primavera el voluntario Javier Cárdenas Pérez.



El nuevo director es Ingeniero en Prevención de Riesgos de profesión y cuenta con un diplomado en Gestión de Riesgos y Desastres. Además, posee una destacada trayectoria de 19 años de servicio en el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, experiencia con la cual asume el respaldo de sus pares para liderar la brigada comunal en Cerro Sombrero.



La administración liderada por Cárdenas enfocará su trabajo en tres pilares fundamentales para el desarrollo de la compañía:



Captación de nuevos integrantes: Sumar a vecinas y vecinos comprometidos con la seguridad local.

Gestión de recursos: Adquirir equipamiento operativo de primer nivel para optimizar las respuestas ante emergencias.

Entrenamiento continuo: Fortalecer las capacitaciones y competencias técnicas del personal voluntario.

Desde la institución le desearon el mayor de los éxitos en este desafío al servicio de la comuna de Primavera.