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3 de julio de 2026

IND MAGALLANES PROYECTA UN INTENSO SEGUNDO SEMESTRE CON AVANCES EN INFRAESTRUCTURA, DEPORTE ESCOLAR Y LA DÉCIMA CORRIDA NOCTURNA

Buenos días región

INDMagallanes

Una intensa agenda deportiva, nuevos proyectos de infraestructura, el fortalecimiento de los programas formativos y la preparación de la décima versión de la Corrida Nocturna fueron parte de los temas abordados por el director regional del Instituto Nacional de Deportes (IND) Magallanes, Héctor Serka Kusanovic, durante su participación la mañana de este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La autoridad destacó que el deporte regional atraviesa un período de crecimiento sostenido, impulsado por una mayor participación ciudadana tras la pandemia y el legado que dejaron los Juegos Panamericanos, junto al trabajo conjunto entre el IND y la Seremi del Deporte.

"Estamos con hartas cosas para variar, deportes nunca para lo cual nos pone muy contentos", señaló Serka al iniciar la entrevista, detallando que durante esta semana sostuvo reuniones para apoyar la organización de un campeonato patagónico de jiu-jitsu brasileño, además de encuentros con deportistas de distintas disciplinas y organizaciones deportivas.

Entre las actividades más próximas, el director confirmó el inicio de las Colonias de Invierno del IND, que comenzarán la próxima semana con 200 niños ya inscritos y se desarrollarán entre las 14:00 y las 17:00 horas, culminando con una jornada recreativa el viernes.

A ello se suma la preparación de la décima versión de la Corrida Familiar Nocturna de Magallanes, uno de los eventos deportivos más masivos de la región.

"Ya preparándonos para nuestra décima versión de la Corrida Nocturna, así que hartas cosas es el deporte", afirmó.

Impulso a nuevas disciplinas

Durante la conversación, Serka resaltó el crecimiento que han experimentado los deportes de contacto en Magallanes, especialmente disciplinas como el jiu-jitsu brasileño, el judo, el grappling y la lucha olímpica.

"Nosotros hablamos de deportes de contacto, no hablamos de lucha... son disciplinas que uno tiene que aprender a diferenciar, no son disciplinas para pelear, sino que es un deporte", sostuvo.

Asimismo, destacó los resultados obtenidos por deportistas regionales en competencias nacionales e internacionales, indicando que existen varios exponentes con proyección en el alto rendimiento.

Nuevas obras para el deporte regional

Uno de los anuncios más relevantes fue el avance en el diseño de un futuro Centro Deportivo Regional, infraestructura que contempla aproximadamente 3.000 metros cuadrados y cuyo diseño se desarrollará durante este año para proyectar el inicio de su construcción en 2027.

A ello se suma el avance de las obras del futuro Estadio del Barrio Sur, iniciativa que calificó como estratégica para el desarrollo deportivo de la región.

"Barrio Sur es una tremenda infraestructura... ir desde cero a un estadio es complejo, es desafiante, es importantísimo", expresó.

El director también manifestó el respaldo del IND a la postulación de la Asociación Regional de Fútbol Amateur para organizar un campeonato nacional en 2028, asegurando que el instituto colaborará en todo el proceso.

Más de 230 talleres en toda la región

Serka destacó que actualmente el IND desarrolla 239 talleres deportivos distribuidos en toda Magallanes, dirigidos a distintas edades y orientados tanto a la actividad recreativa como al deporte competitivo.

"Tenemos 239 talleres instalados en toda la región", explicó, precisando que estos programas abarcan desde la iniciación deportiva para niños hasta actividades para personas mayores, además de procesos competitivos como los Juegos Deportivos Escolares y los Juegos de la Araucanía.

En ese contexto, valoró también el trabajo que se realiza con los deportistas de Newcom, enfatizando que "para nosotros son deportistas", destacando el aporte de la actividad física para las personas mayores.

Apoyo al talento regional

Otro de los aspectos abordados fue el respaldo a jóvenes talentos de disciplinas poco tradicionales, como el karting, deporte en el que destacó el caso del piloto Ezequiel Agüero, quien busca competir de manera permanente en Argentina.

El director explicó que el IND busca generar mecanismos de apoyo para este tipo de deportistas, aunque reconoció que existen desafíos administrativos y de seguridad que dificultan la implementación de talleres en algunas disciplinas.

Corrida Nocturna ya supera los 3 mil inscritos

Respecto de la décima Corrida Familiar Nocturna, Serka informó que la convocatoria ha tenido una respuesta histórica.

"Hace dos días iniciamos las inscripciones y al día de hoy... llevamos 3.204 personas inscritas", señaló durante la entrevista.

El evento contempla recorridos de 2,5; 5 y 10 kilómetros y volverá a desarrollarse durante el invierno magallánico, una característica que, según la autoridad, la convierte en un atractivo turístico y deportivo único.

"Correr de noche en invierno, en las costas del mítico Estrecho de Magallanes, es bonito... queremos estar en el fin del confín del mundo, en la carrera más austral y más masiva que existe", afirmó.

Además, destacó el apoyo del mundo privado, que aportará premios para los participantes, entre ellos bicicletas, scooters, trotadoras y otros incentivos que serán sorteados durante la jornada.

Descentralizar el deporte

Durante la entrevista, Serka también se refirió a la reciente visita realizada a Puerto Natales, donde sostuvo reuniones con autoridades comunales para revisar proyectos de infraestructura deportiva, entre ellos la recuperación de la pista atlética del estadio municipal, mejoras al Gimnasio Fiscal y nuevas iniciativas para fortalecer la infraestructura deportiva de Última Esperanza.

Finalmente, formuló un llamado a la comunidad a seguir participando en las actividades organizadas por el IND y reiteró el compromiso de la institución con el desarrollo deportivo regional.

"El llamado es a participar nuestra carrera nocturna, nos espera a todos en familia. Ir a pasar un buen momento", concluyó.



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