MUSEO MAGGIORINO BORGATELLO SE SUMA A LA TARJETA PUNTA ARENAS CON UN 50% DE DESCUENTO

La Municipalidad de Punta Arenas anunció la incorporación del Museo Maggiorino Borgatello a la red de beneficios de la Tarjeta Punta Arenas, entregando descuentos de hasta un 50% en las entradas al recinto patrimonial. El anuncio se realizó este jueves 2 de julio en las dependencias del museo y forma parte de los nuevos convenios impulsados por el municipio para fortalecer el acceso a espacios culturales y recreativos, especialmente durante las vacaciones de invierno.

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"Es un lugar emblemático para la cultura, la historia y el turismo, pero además forma parte del ADN de nuestra región. Desde ahora estos precios preferenciales estarán disponibles con la Tarjeta Punta Arenas, que se puede obtener en Independencia 840 o a través de nuestra página web", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

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Respecto de los valores, el jefe comunal explicó que "los adultos entre 18 y 60 años pagarán solo $4.000 por la visita. Quienes tengan más de 60 años pagarán $1.000 y también incorporamos a los jóvenes de hasta 17 años, 11 meses y 30 días, quienes podrán ingresar por solo $500", sostuvo Radonich.

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Por su parte, el director del Museo Maggiorino Borgatello, Christophe Pollet, valoró la alianza como una oportunidad para acercar el patrimonio regional a los habitantes de Punta Arenas y destacó que "aquí podrán encontrar diferentes colecciones etnográficas, históricas y relacionadas con la fauna de la región, además de una experiencia integral sobre el patrimonio natural y cultural de Magallanes".

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La encargada de la Tarjeta Punta Arenas, Sofía Manzo, destacó que este convenio representa un nuevo paso en el fortalecimiento del programa municipal. "Estamos muy contentos de concretar nuestro convenio número 265. Hoy cerca de 57.500 personas cuentan con la Tarjeta Punta Arenas, por lo que incorporar patrimonio e historia a nuestros beneficios es sumamente importante", sostuvo.





Asimismo, recordó que durante las vacaciones de invierno la Tarjeta Punta Arenas ofrece más de 30 beneficios especialmente orientados a niños, niñas y sus familias, con descuentos que fluctúan entre un 5% y un 50% en diversos establecimientos y servicios.

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Entre ellos destacan la Pista de Hielo de Zona Austral, Club Andino, Patagon Restobowling, Parque del Estrecho de Magallanes, Museo Nao Victoria, Kayak Agua Fresca, operadores turísticos, cafeterías, librerías y otros espacios recreativos y educativos adheridos al programa.

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El Museo Maggiorino Borgatello atiende de martes a sábado, entre las 10:00 y las 12:00 horas, y de 14:00 a 17:30 horas.