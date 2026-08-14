HYST CIERRA SU PROMOCIÓN INTERNACIONAL 2026 CON EXITOSO EVENTO EN BRASILIA

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) cerró su agenda de promoción internacional 2026 con un exitoso encuentro desarrollado en Brasilia, Brasil, consolidando una vez más la presencia de Magallanes y la Patagonia chilena en uno de sus mercados internacionales prioritarios.



La actividad reunió a más de 46 tour operadores de Brasilia, quienes tuvieron la oportunidad de conocer directamente la oferta turística de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, generar nuevos vínculos comerciales y fortalecer las relaciones con empresas regionales.



En esta oportunidad, seis empresas de Magallanes acompañaron y representaron a la asociación: Chile Nativo, Turismo Lago Grey, Kipaventour Patagonie, Hoteles Australis, Hoteles NOI y Las Torres Patagonia, a quienes HYST agradece especialmente su participación, compromiso y permanente disposición para trabajar colaborativamente en la promoción internacional del destino.



El encuentro contó además con la participación del Embajador de Chile en Brasil, Issa Kort, y se desarrolló en dependencias de la Embajada de Chile en Brasilia, espacio que permitió recibir a los profesionales del turismo brasileño y generar una instancia de promoción y vinculación comercial de alto nivel.



La actividad fue posible también gracias al permanente trabajo conjunto con ProChile, institución que ha sido fundamental en la gestión y articulación de las acciones desarrolladas por HYST en mercados internacionales. Esta colaboración público-privada ha permitido concretar durante el año distintas iniciativas orientadas a posicionar a Magallanes, Torres del Paine y la Patagonia chilena ante actores estratégicos de la industria turística mundial.

Con este encuentro, HYST concluye su calendario de promoción internacional 2026, reafirmando su compromiso de continuar generando espacios que fortalezcan la comercialización del destino, amplíen las redes de negocios de sus asociados y mantengan a Magallanes presente en mercados internacionales estratégicos.



Sara Adema, gerente de HYST



“Cerrar nuestra promoción internacional 2026 en Brasilia, junto a más de 46 tour operadores y seis empresas de nuestra región, refleja el trabajo sostenido que hemos desarrollado durante todo el año para mantener a Magallanes presente en mercados estratégicos. Agradecemos especialmente a las empresas que nos acompañaron, al embajador de Chile en Brasil, Issa Kort, y a ProChile, cuyo permanente apoyo y gestión han sido fundamentales para concretar estas acciones en el exterior.



Este año, además, gran parte de nuestras acciones de promoción internacional pudieron realizarse gracias al cofinanciamiento de las Campañas Cooperadas de Sernatur, iniciativa que como asociación valoramos y agradecemos enormemente, ya que permite impulsar acciones de promoción del destino que, muchas veces, serían difíciles de concretar sin este apoyo. Esta articulación entre el sector público y privado nos permite llegar a mercados estratégicos con una oferta sólida y posicionar a Magallanes y la Patagonia chilena a un alto nivel. Esperamos que durante 2027 estas iniciativas puedan continuar y replicarse, permitiéndonos seguir generando nuevas oportunidades para nuestros socios y para el destino”.

