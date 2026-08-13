ANEF EXPUSO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PREOCUPACIÓN POR SOBERANÍA TRIBUTARIA, FUNCIÓN PÚBLICA Y DERECHOS SOCIALES

En una nueva edición de La voz de la ANEF en Magallanes, conducida por Evelyn Córdova, participó Helmuth Griott Born, vicepresidente nacional de la ANEF, para abordar la presentación realizada por la organización ante el Tribunal Constitucional, en el marco de requerimientos de inconstitucionalidad vinculados a materias tributarias, medioambientales y de función pública.

Durante la entrevista, Griott explicó que la ANEF decidió participar en la audiencia pública por el impacto que, a juicio de la organización, podrían tener estas medidas sobre la recaudación fiscal, la planificación de los servicios públicos, las dotaciones y la capacidad del Estado para responder a la ciudadanía.

Uno de los puntos centrales fue la llamada invariabilidad tributaria. El vicepresidente nacional de la ANEF señaló que este mecanismo podría generar rebajas en los ingresos del Estado y establecer condiciones diferenciadas para ciertos inversionistas durante períodos de 10 o 20 años, lo que —según planteó— afectaría la soberanía tributaria y presupuestaria del país.

Griott también manifestó preocupación por materias medioambientales incluidas en la discusión, especialmente en casos donde proyectos de inversión puedan instalarse en zonas sensibles y, posteriormente, exigir compensaciones si los permisos son rechazados. Además, mencionó inquietudes respecto de eventuales relocalizaciones de permisos marítimos en bordes costeros, por sus posibles efectos sobre comunidades y pueblos indígenas.

En el segundo tema de la conversación, el dirigente abordó los anuncios del Ministerio de Hacienda sobre eventuales modificaciones al Estatuto Administrativo. Desde la ANEF cuestionaron que estos temas se discutan mediante una comisión sin participación directa de las organizaciones de trabajadores, especialmente cuando existe una mesa sectorial entre la ANEF y el Gobierno.

Griott sostuvo que la principal preocupación de la organización es que una reforma mal orientada profundice la precarización del empleo público. En ese sentido, recordó que una alta proporción de funcionarias y funcionarios se desempeña a contrata, pese a cumplir labores permanentes, y planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo de empleo público basado en trabajo decente, estabilidad y respeto a la dignidad de quienes cumplen funciones estatales.

Finalmente, el vicepresidente nacional de la ANEF valoró espacios como La voz de la ANEF en Magallanes, señalando que permiten enfrentar la desinformación y explicar a la ciudadanía la realidad del empleo público, el rol de las y los funcionarios y los desafíos de una verdadera modernización del Estado.



