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10 de abril de 2026

DIRECTORIO REGIONAL DE LA ANEF EN MAGALLANES SE REUNIÓ CON DELEGADA PRESIDENCIAL

La Delegación Presidencial Regional reafirmó su disposición al diálogo y a la colaboración institucional, como base para avanzar en una gestión pública que responda a las necesidades de la ciudadanía.

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El directorio regional de ANEF Magallanes, representado por Evelyn Córdova Marín, presidenta, Karina Vargas Andrade, Tesorera y Rocío Barria Mansilla, secretaria, sostuvo una reunión protocolar con la delegada Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra en el marco de su primera instancia de diálogo con la organización.

Durante el encuentro, se abordaron materias de interés para las y los funcionarios públicos, relevando la importancia del trabajo conjunto y el fortalecimiento permanente del servicio público en la región.

La Delegación Presidencial Regional reafirmó su disposición al diálogo y a la colaboración institucional, como base para avanzar en una gestión pública que responda a las necesidades de la ciudadanía.

De esta manera el Consejo Regional de Magallanes avanza en la implentación de los acuerdos logrados en la Asamblea Nacional de ANEF del mes de marzo, donde se definió la hoja de ruta para el nuevo ciclo de relaciones con las autoridades recién asumidas.

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DELEGACIÓN ANTÁRTICA CHILENA COORDINA SOLUCIONES PARA TRAMOS AFECTADOS EN RUTAS DE ISLA NAVARINO

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