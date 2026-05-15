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15 de mayo de 2026

DELEGACIÓN ANTÁRTICA CHILENA INVITA A CORRIDA RECREATIVA PARA PROMOVER LA VIDA SALUDABLE EN PUERTO WILLIAMS

El organismo gubernamental realizará el evento deportivo a partir de las 10:00 horas de este domingo 17 de mayo, en una iniciativa originada tras reuniones con empresas establecidas en la capital provincial. La actividad, cuya distancia será de 3 kilómetros, buscará fomentar hábitos saludables y reforzar entornos seguros para la comunidad.

corridawilliams
En una iniciativa enfocada en promover la vida saludable y facilitar un entorno seguro en la comunidad, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena realizará una corrida recreativa en Puerto Williams, a partir de las 10:00 horas de este domingo 17 de mayo. 

El propio delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, junto a parte de su equipo, concurrió a diversos locales comerciales, servicios públicos, instituciones uniformadas y empresas privadas, con el propósito de reforzar la invitación a este evento deportivo dirigido a personas de variadas edades, denominado "Salud y Seguridad en Movimiento". 

"A través de esta iniciativa, originada tras reuniones sostenidas con las distintas empresas establecidas en Puerto Williams, queremos contribuir a fortalecer el bienestar comunitario de todos los habitantes de la provincia. El deporte constituye un pilar fundamental para adoptar hábitos saludables, así como prevenir y alejar a las personas de conductas violentas, el crimen y el abuso de drogas. Invitamos a toda la comunidad a ser parte de esta actividad enfocada en promover una vida saludable y solventar una convivencia pacífica con el entorno donde habitan", manifestó la máxima autoridad provincial. 
Esta actividad deportiva contempla un recorrido de 3 kilómetros de distancia, cuyo inicio y meta será en el frontis de la mencionada Delegación. El itinerario incluirá zonas urbanas de la capital provincial, como el centro, Avenida Costanera y tendrá como punto más lejano el estacionamiento del Club de Yates Micalvi.  

Asimismo, el evento tendrá categorías clasificadas por edades: 14 a 17, 18 a 29, 30 a 39, 40 a 49 y 50 años y más. Estará permitido que las personas participen con sus mascotas, siempre usando correa y que estén debidamente inscritas. Previo a la corrida, habrá una actividad de zumba como precalentamiento. 

Por último, el delegado Moncada agradeció a todas las instituciones públicas y privadas que colaborarán en esta jornada. En el caso de las primeras, se contará con el apoyo de la IV Comisaría de Carabineros y el Hospital Comunitario Cristina Calderón –que incluirá a nutricionista, matrona, exámenes preventivos y de rápida aplicación, además de puntos de vacunación-. En el caso del sector privado, habrá cooperación de Constructora Salfa, Gasco Magallanes, Aguas Magallanes y Edelmag.
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