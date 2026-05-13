MUNICIPIO DE CABO DE HORNOS Y SEREMI DE CULTURA FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA IDENTIDAD LOCAL Y EL ACCESO A ACTIVIDADES CULTURALES

La Municipalidad de Municipalidad de Cabo de Hornos y la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes concretaron la firma de un importante convenio de transferencia de recursos y ejecución de actividades, destinado a impulsar iniciativas culturales y patrimoniales en la comuna durante los próximos años.



El acuerdo permitirá financiar el proyecto “Patrimonio, Identidad Local y Arte”, en el marco del componente de Planificación Cultural Participativa, en su línea de Estrategias para dar sostenibilidad a los Planes Municipales de Cultura (PMC), perteneciente al Programa Red Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



La iniciativa busca fortalecer la implementación del PMC comunal, especialmente en los ejes “Patrimonio, Identidad Local y Pueblos Indígenas”, “Cultura comunitaria y participación” y “Acceso y formación artística y cultural”.



Entre las actividades contempladas destacan dos acciones comunitarias de gran relevancia para el fortalecimiento de la identidad local: “La Noche Más Larga”, en el marco del solsticio de invierno, y “Huellas Ancestrales”, una ruta patrimonial que pondrá en valor distintos hitos locales. A ello se suma una tercera instancia denominada “Semana del Arte y la Identidad: Creando, Expresando y Conectando”, orientada a promover la participación artística y cultural de la comunidad.



El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, valoró el convenio señalando que “es un paso importante ante la necesidad manifiesta que tiene la comunidad de traer actividades culturales durante el 2026, parte del 2027 y lo que se proyecta para el 2028. Como municipio es el primer paso con actividades para los niños, el establecimiento educacional y la comunidad en general”.



Por su parte, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo, destacó el alcance territorial de esta alianza indicando que “lo que hoy hemos firmado es un convenio de transferencia de recursos entre el ministerio y la municipalidad, esto en función del área de ciudadanía cultural. Para nosotros es muy importante el proceso de descentralización, por eso era fundamental el hacer esta firma en presencia para ver todas las actividades que tenemos por delante”.



Desde el municipio señalaron que este convenio representa un avance significativo para continuar fortaleciendo la cultura, el patrimonio y la participación comunitaria en el territorio más austral del país, generando espacios de encuentro, identidad y acceso a expresiones artísticas para vecinos y vecinas de todas las edades.



