ANTARCTICA21 IMPULSA SOSTENIBILIDAD Y PROTAGONISMO EN ASAMBLEA 2026 DE FEDETUR

En la reciente Asamblea Anual de Socios de Fedetur 2026, realizada el 22 de abril en Santiago, Antarctica21 destacó por su liderazgo e impacto en el turismo antártico, reafirmando el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y el desarrollo del sector.





Fedetur, fundada en 2009 para representar el turismo privado y coordinar acciones con el Estado, reúne a 162 empresas asociadas, mostrando un crecimiento del 59 % desde 2022, con presencia en las 16 regiones del país e inclusión de 12 sectores subrepresentados.

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En la ocasión, los representantes de Fedetur, encabezados por su presidenta ejecutiva, Mónica Zalaquett, expusieron que el turismo enfrenta una gran oportunidad de crecimiento, apuntando a iniciativas en promoción internacional, inversión, seguridad, conectividad y competitividad, para consolidar el sector como estratégico para el desarrollo nacional.

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La jornada contó además con la participación de la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, quien destacó la relevancia del trabajo público-privado y subrayó que el turismo genera hoy 723 mil empleos en Chile, consolidándose como un pilar relevante para la economía nacional.

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Antarctica21 está a la espera de poder presentar oficialmente su nueva embarcación para la temporada 2026-2027, denominada Magellan Discoverer, crucero boutique de expedición polar de última generación: sostenible, confortable, y cuidadosamente diseñado para explorar la Antártica con nivel premium y bajo impacto ambiental.

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Además, la compañía magallánica destaca por ser pionera en el uso de e‑Fuel sintético para sus 10 botes Zodiac de desembarco, siendo la única compañía antártica que opera con esta alternativa de bajo impacto.

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Verónica Peragallo, CEO de Antarctica21 resaltó que: "Participar activamente en Fedetur nos permite fortalecer una visión compartida de desarrollo turístico sostenible. Con iniciativas como el uso de e‑Fuels en la Antártica y nuestra flota boutique, buscamos liderar un turismo de alto valor desde el extremo sur de Chile".