SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL Y SLEP MAGALLANES FIRMAN CONVENIO PARA GARANTIZAR CONTINUIDAD EDUCATIVA

El Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes y el SLEP Magallanes firmaron un convenio de colaboración destinado a garantizar la continuidad educativa de adolescentes y jóvenes que se encuentran en el Centro de Cumplimiento Juvenil de Punta Arenas.

En el marco de esta iniciativa también se dio inicio al año escolar 2026 al interior del recinto, instancia que contó con la participación de autoridades regionales, representantes del área educativa, funcionarios de Gendarmería y profesionales vinculados al trabajo de reinserción juvenil.

Actualmente, cuatro jóvenes que cumplen sanción bajo la modalidad de Internación Provisoria comenzaron a participar en clases de Lenguaje, Matemáticas, Historia, Ciencias e Inglés. El acompañamiento contempla 20 horas semanales de trabajo pedagógico, distribuidas según los distintos niveles educativos de enseñanza media.

El convenio busca asegurar el acceso, permanencia y progreso educativo de adolescentes y jóvenes, promoviendo trayectorias formativas inclusivas y pertinentes que contribuyan a sus procesos de reinserción social. El trabajo será desarrollado por un equipo de seis profesionales del SLEP Magallanes.

El director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel Alvarado, destacó que la educación representa una herramienta clave para fortalecer la reintegración social y desarrollar habilidades personales y académicas. En tanto, desde el SLEP Magallanes valoraron la articulación interinstitucional y reafirmaron su compromiso con el derecho a la educación en todos los contextos.

​

