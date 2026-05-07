“EL GOBIERNO NO CUMPLIÓ”: PDG RETIRA APOYO A LA MEGARREFORMA DEL PRESIDENTE KAST Y COMPLICA A LA MONEDA

En un giro inesperado para la agenda legislativa, la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) anunció esta tarde el retiro de su apoyo a la megarreforma impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Los parlamentarios acusaron formalmente al Ejecutivo de faltar a su compromiso y de presentar una iniciativa que no responde a las necesidades de la clase media.

Las razones del quiebre: “No cumplieron su palabra”

El diputado Fabián Ossandón fue enfático al señalar desde el Congreso que el Gobierno no cumplió lo pactado. Según la colectividad, el proyecto de ley ingresado no integra los puntos críticos que formaban parte del acuerdo previo.

El jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, detalló que los ejes principales del “plan de alivio” solicitado por el PDG quedaron fuera de la propuesta oficial:

Devolución del IVA: La colectividad exigía el retorno de este impuesto en la compra de medicamentos y pañales .

La colectividad exigía el retorno de este impuesto en la compra de . Canasta de fármacos: Habían propuesto iniciar con una canasta acotada de medicamentos, similar a un sistema GES, que creciera progresivamente.

Habían propuesto iniciar con una canasta acotada de medicamentos, similar a un sistema GES, que creciera progresivamente. Alcance de los beneficios: Denunciaron que lo contenido en la ley es apenas un bono trimestral enfocado hasta el quinto decil. Esto significa que hogares con dos sueldos mínimos quedarían excluidos, lo que para el partido es inaceptable.

Denunciaron que lo contenido en la ley es apenas un enfocado hasta el quinto decil. Esto significa que hogares con dos sueldos mínimos quedarían excluidos, lo que para el partido es inaceptable. ​



“Diálogo condicionado”

Consultado sobre la posibilidad de retomar las negociaciones, Valenzuela sostuvo que, si bien siempre están abiertos al diálogo, “de esta manera no se puede avanzar”. El parlamentario subrayó el peso político de su colectividad, recordando que representan a una parte importante de la población chilena.

“Hoy, con la información que tenemos, esto es absolutamente insuficiente. Y decimos claramente que esto no es el acuerdo al que llegamos”.

Con esta decisión, el Gobierno de Kast pierde un bloque clave de votos, lo que obligará al Ejecutivo a rediseñar su estrategia legislativa si pretende salvar la viabilidad de su megarreforma en la Cámara.

Fuente: adnradio.cl

