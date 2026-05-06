SERVICIO DE SALUD MAGALLANES: NUTRICIONISTAS Y KINESIÓLOGOS CELEBRAN SU DÍA DESTACANDO SU ROL EN LA SALUD INTEGRAL

En el marco de la conmemoración del Día del Nutricionista y del Día del Kinesiólogo en Chile, celebrado cada 6 de mayo, la nutricionista del Servicio de Salud Magallanes, Carla Alcázar Vergara, junto al kinesiólogo de la misma institución, Carlos Rivera, participaron esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordaron la relevancia de ambas disciplinas en el bienestar de la población.

Durante la conversación, los profesionales destacaron que esta fecha conjunta busca reconocer el aporte fundamental que realizan tanto nutricionistas como kinesiólogos en el sistema de salud, especialmente en áreas como la promoción de hábitos saludables, la prevención de enfermedades y los procesos de rehabilitación física.

En ese contexto, enfatizaron que el trabajo interdisciplinario resulta clave para mejorar la calidad de vida de las personas, considerando que la nutrición adecuada y la actividad física guiada son pilares esenciales para mantener una buena salud a lo largo del tiempo. Asimismo, relevaron el compromiso de ambos profesionales con la comunidad, destacando su rol tanto en la atención clínica como en la educación de la ciudadanía, promoviendo estilos de vida más saludables y contribuyendo a enfrentar diversas problemáticas de salud pública.

La instancia permitió visibilizar la importancia de estas áreas dentro del sistema sanitario, poniendo en valor la labor diaria que desarrollan en beneficio de la población de Magallanes.

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