MINISTRA DE SEGURIDAD PIDE TIEMPO PARA RESULTADOS Y AFIRMA QUE “NO PUEDEN SER INMEDIATOS”

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, abordó el escenario actual en materia de seguridad pública y respondió a las críticas por la falta de resultados inmediatos, señalando que las medidas implementadas requieren tiempo para evidenciar impactos concretos.

En entrevista con La Tercera, la autoridad explicó que existe una alta expectativa ciudadana frente a la gestión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, lo que —a su juicio— genera una presión comprensible. “Déjennos trabajar, lo estamos haciendo, pero los resultados no pueden ser inmediatos”, sostuvo, enfatizando la necesidad de evaluar el trabajo en un plazo más amplio.

Respecto a las acciones en curso, Steinert indicó que estas están orientadas a recuperar espacios públicos como fronteras, rutas, puertos y barrios, mediante operativos coordinados entre distintas instituciones del Estado. En ese sentido, destacó el trabajo conjunto entre policías y otros organismos, apuntando a un abordaje integral del fenómeno delictual.

La ministra también reconoció dificultades en la comunicación de las medidas adoptadas durante sus primeras semanas en el cargo, señalando que ha existido una brecha en la difusión del trabajo realizado. No obstante, reafirmó que la estrategia está en marcha y que se encuentra en fase de implementación.

En cuanto a los plazos, planteó que un periodo razonable para observar resultados sería hacia fines de este año. Además, abordó materias como el rol del ministerio en procesos de expulsión de extranjeros en situación irregular y la necesidad de aplicar sanciones más efectivas en ciertos delitos, especialmente en contextos sensibles como establecimientos educacionales.

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Fuente: La Tercera