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3 de mayo de 2026

MÁS DE 180 ACADÉMICOS IMPULSAN TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE CONECTA-LAB

​La iniciativa busca fortalecer la colaboración interdisciplinaria y acelerar la llegada de innovaciones al mercado con impacto en la sociedad.

Conecta Lab

Más de 180 académicos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) forman parte de “OTL Conecta-Lab”, una iniciativa impulsada por la Dirección de Innovación y la Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL), orientada a potenciar la transferencia tecnológica desde la academia hacia el sector productivo.

El programa está diseñado para articular el trabajo entre investigadores, promoviendo la colaboración interdisciplinaria mediante talleres y reuniones de trabajo. A través de estas instancias, los equipos pueden validar sus desarrollos, identificar brechas y fortalecer el potencial de sus proyectos para su implementación en el mercado.

La directora de Innovación de la PUCV, Macarena Rosenkranz, explicó que el objetivo es dinamizar el portafolio tecnológico de la universidad, generando espacios de intercambio entre equipos de investigación. En esa línea, destacó que se busca conectar de manera efectiva la generación de conocimiento con las demandas externas.

Por su parte, la coordinadora de la OTL, Vania Badilla, detalló que el programa apunta a reducir la distancia entre los resultados de investigación y su aplicación práctica. Para ello, expertos en innovación asesoran a los académicos con el fin de facilitar la salida al mercado de sus tecnologías y asegurar un impacto concreto en la comunidad.

El portafolio tecnológico de la PUCV contempla soluciones en áreas como agroindustria, biotecnología, educación, energía, logística, materiales avanzados, medioambiente, minería y salud. Entre los proyectos presentados destacan iniciativas en robótica educativa, procesos mineros y desarrollo de tratamientos dermatológicos.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2023-2029 de la casa de estudios, el cual busca impulsar la innovación y fortalecer el emprendimiento con impacto en la sociedad, mediante el desarrollo de proyectos vinculados al sector empresarial y la sociedad civil.



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