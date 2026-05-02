CONFIANZA EMPRESARIAL CAE Y SE UBICA EN TERRENO PESIMISTA POR PRIMERA VEZ EN 2026

El Indicador Mensual de Confianza Empresarial (IMCE), elaborado por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y ICARE, registró una caída de 1,11 puntos en abril, alcanzando los 49,26 puntos. Con este resultado, el índice se ubicó por primera vez en 2026 en terreno pesimista, al situarse bajo el umbral de los 50 puntos.

El informe también evidenció un deterioro en la percepción sobre la economía chilena. El índice de expectativas económicas cayó a 66,0 puntos, con una baja mensual de 12,3 puntos y una disminución acumulada de 18,2 puntos en los últimos doce meses. Según el economista Pablo Pincheira, este descenso refleja un cambio relevante en el escenario respecto de fines del año pasado.

En paralelo, las expectativas de inflación a doce meses subieron a 4,2% en abril, superando el límite superior del rango de tolerancia del Banco Central de Chile. Este aumento se vincula, entre otros factores, al alza en los precios internacionales del petróleo y a un contexto económico más desafiante.

El análisis apunta a un entorno marcado por débiles perspectivas de crecimiento, mayores presiones inflacionarias, volatilidad externa y restricciones fiscales. Este conjunto de factores configura un escenario complejo para la evolución de la economía chilena en el corto plazo.

A nivel sectorial, Comercio (53,7 puntos) y Minería (60,6 puntos) se mantienen en terreno optimista, aunque con señales de debilitamiento en algunos indicadores. En contraste, Construcción (35,6 puntos) e Industria Manufacturera (47,2 puntos) continúan en zona pesimista, afectadas por una menor demanda y altos niveles de inventarios.

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