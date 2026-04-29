TRAS VISITA A LABORATORIOS DE INACH SEREMI CARLOS OLAVE DESTACA LA IMPORTANCIA DE INVERTIR EN EQUIPAMIENTO PARA FORTALECER LA CIENCIA ANTÁRTICA

Conocer a profundidad el trabajo que realizan las instituciones generadoras de conocimiento de la región ha sido unas las principales tareas del seremi de Ciencia, Carlos Olave, quien inició su recorrido visitando el edificio de laboratorios antárticos "Embajador Jorge Berguño Barnes" del Instituto Antártico Chileno (INACH), que desde su inauguración en 2011 se ha convertido en un pilar para la ciencia antártica.

"Destaco la labor de los laboratorios, que se han consolidado como un referente nacional desde su origen, impulsado la investigación de estudiantes, académicos e investigadores, y fomentando activamente la cooperación científica a nivel nacional e internacional, lo que ha permitido la generación de publicaciones de alto impacto, la formación de capital humano avanzado y la transferencia de conocimiento, elementos claves para seguir posicionando a la región como polo de desarrollo científico y tecnológico en materia antártica", manifestó la autoridad regional.

Tras su visita, Olave también relevó el financiamiento que ha entregado el MinCiencia, a través de la ANID, para seguir potenciando el trabajo de quienes pasan por este espacio de trabajo, "a la fecha el instituto se ha adjudicado más de $2 mil millones en concursos FONDEQUIP, que le ha permitido adquirir equipamiento científico de última generación para fortalecer el monitoreo ambiental y oceanográfico, la paleontología y la biodiversidad antártica".

Durante el recorrido, la autoridad estuvo acompañada por el jefe de la sección de Plataformas Científicas, Alejandro Font, quien comentó que "la importancia de esta visita es poder mostrar la infraestructura que tenemos en Punta Arenas, que es el punto de inicio para el Programa de Ciencia Antártica Nacional, prestando un apoyo logístico científico tanto para nuestro programa como para los otros que también operan en la península Antártica".

Agregó que las instalaciones, que han sido fortalecidas gracias al financiamiento del ministerio, habilita la preparación o el tránsito de los proyectos, tanto hacia antártica o desde allí hacia su destino final, prestando un soporte importante dado que "la logística antártica es de alta complejidad, por tanto, tener un sitio donde poder prepararse o trabajar muestras mientras se desarrolla la logística es de suma relevancia".

El edificio de laboratorios cuenta con infraestructura especializada que incluye cámaras experimentales y acuarios de recirculación operativos bajo condiciones antártica, lo que da soporte a las áreas de investigación que desarrolla el INACH, centradas en el estudio del ecosistema antártico, la resiliencia y adaptación de sus organismos. Además, tiene una línea de huellas antárticas, que busca comprender el impacto de la actividad humana en la Antártica, tanto en el lugar como fuera de éste.