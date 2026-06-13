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13 de junio de 2026

CASCADA EXPEDICIONES Y ECOCAMP PATAGONIA CIERRAN TEMPORADA CON MÁS DE 4.700 VIAJEROS Y NUEVAS NOMINACIONES INTERNACIONALES

​Las empresas vinculadas al turismo de naturaleza y aventura completaron diez meses de operación en Chile y Argentina, acumulando más de 23 mil experiencias al aire libre durante la temporada.

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Cascada Expediciones y EcoCamp Patagonia finalizaron su temporada turística 2025-2026 tras diez meses de operación en Chile y Argentina, período en el que recibieron a más de 4.700 viajeros que participaron en más de 23.000 experiencias al aire libre. Además, durante la temporada se diseñaron cerca de 2.000 itinerarios enfocados en turismo de naturaleza, aventura y sustentabilidad.

El cierre de temporada coincide con importantes hitos para ambas organizaciones. Cascada Expediciones conmemora 35 años de trayectoria, mientras que EcoCamp Patagonia celebra 25 años desde el inicio de sus operaciones como hotel sustentable en la Patagonia.

Durante este año, ambas marcas fueron nuevamente nominadas a reconocimientos internacionales de la industria turística. En los Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards, EcoCamp Patagonia fue incluido en la categoría Resorts y Cascada Expediciones en la categoría Tour Operators & Specialists, destacando entre operadores y establecimientos turísticos de nivel internacional.

Asimismo, en los World Travel Awards 2026 recibieron nominaciones en las categorías Chile’s Leading Tour Operator y South America’s Leading Adventure Tour Operator para Cascada Expediciones, además de South America’s Leading Eco-Lodge para EcoCamp Patagonia.

Desde las compañías destacaron que estas nominaciones reflejan el trabajo desarrollado durante décadas en el ámbito del turismo sustentable y de aventura, promoviendo experiencias en contacto con la naturaleza y fortaleciendo la presencia de la Patagonia como destino turístico a nivel internacional.


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