Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

3 de julio de 2026

CIENCIA Y ACCIÓN CLIMÁTICA EN MAGALLANES: PLAN-C Y LA UNIVERSIDAD DE CHILE FIRMAN HISTÓRICO CONVENIO PARA EL PROYECTO "RESPIRA PATAGONIA"

La alianza estratégica unirá la excelencia académica de una de las principales casas de estudios del país con el mayor proyecto de restauración ecológica y remoción de carbono de la estepa subantártica en Chile.

firma convenio Plan C_UCh

Con el firme propósito de generar conocimiento científico aplicado del más alto estándar para combatir la crisis climática, Gestión de Inversiones Plan-C SpA y la Universidad de Chile han suscrito formalmente un Convenio Marco de Colaboración Estratégica. Este acuerdo estructural potenciará el desarrollo técnico del proyecto "Respira Patagonia" (Verra VCS ID 5970), la iniciativa de soluciones basadas en la naturaleza más ambiciosa del territorio austral.

El proyecto, liderado y ejecutado por Plan-C, abarca aproximadamente 250.000 hectáreas de estepa en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, consolidándose como el único proyecto de remoción de carbono en suelos registrado bajo el exigente estándar internacional Verra en el país.

La alianza incorpora formalmente a la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, a través de su prestigioso Laboratorio de Ecología de Suelos Ventura Matte. Bajo la coordinación académica del Dr. Juan Pablo Fuentes Espoz y la dirección ejecutiva de Manuel Sanhueza Velásquez por parte de Plan-C, el convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años renovables.

Desafíos científicos a escala de paisaje La colaboración se enfocará en resolver desafíos críticos de mitigación y monitoreo ambiental mediante el uso del proyecto como un "laboratorio natural" de larga duración. Entre las principales líneas de investigación destacan:

1.     Líneas base de alta precisión: Consolidar metodologías robustas para medir el Carbono Orgánico del Suelo (COS) a escala regional bajo la normativa internacional VM0042.

2.     Validación del manejo regenerativo: Evaluar científicamente el impacto del pastoreo planificado implementado por las familias ganaderas locales sobre la captura y estabilización a largo plazo del carbono edáfico.

3.     Monitoreo satelital: Generar datos de campo (ground truth) para calibrar modelos predictivos y herramientas tecnológicas de apoyo a las decisiones climáticas.

Impacto regional y capital humano Más allá del rigor metodológico que la Universidad de Chile aporta a la integridad del proyecto, el convenio establece la creación de un Fondo para Ciencia Aplicada e Investigación financiado por Plan-C. Este fondo patrocinará tesis de pre y postgrado (magíster y doctorado), prácticas profesionales y campañas de terreno, impulsando la formación de capital humano avanzado en la región. Asimismo, se contemplan actividades de transferencia tecnológica y capacitación directa para las comunidades y familias ganaderas magallánicas.

Con esta firma, Plan-C y la Universidad de Chile demuestran que la colaboración público-privada con base científica es la vía más sólida para asegurar la permanencia, transparencia y éxito de los proyectos de carbono en la Patagonia chilena.

En la fotografía: Carlos Cantuarias, Director Jurídico, Respira Patagonia; Dr. Juan Pablo Fuentes Espoz,  Laboratorio de Ecología de Suelos Ventura Matte de la Universidad de Chile;  y Fernando Baerizwyl, Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Respira Patagonia.

Litzy Cobian

ESTUDIANTE MEXICANA INVESTIGA EXTRAÑA PATOLOGÍA EN ESTRELLAS DE MAR ANTÁRTICAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

LOS BUNKERS DARÁN INICIO A LOS 30 AÑOS DEL CARNAVAL DE INVIERNO

Leer Más

​La banda penquista encabezará un concierto gratuito que abrirá la histórica edición del principal encuentro invernal de la Patagonia. Durante el fin de semana, más de 2.500 participantes, delegaciones chilenas y argentinas y 64 alegorías recorrerán la Costanera del Estrecho.

​La banda penquista encabezará un concierto gratuito que abrirá la histórica edición del principal encuentro invernal de la Patagonia. Durante el fin de semana, más de 2.500 participantes, delegaciones chilenas y argentinas y 64 alegorías recorrerán la Costanera del Estrecho.

PREPARATIVOS 30 AÑOS DEL CARNAVAL DE INVIERNO (4)
nuestrospodcast
recuperacionbienesPDI

PDI RECUPERA ESPECIES ROBADAS E IDENTIFICA A PRESUNTO AUTOR DE VIOLENTO ASALTO EN PUNTA ARENAS

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
firma convenio Plan C_UCh

CIENCIA Y ACCIÓN CLIMÁTICA EN MAGALLANES: PLAN-C Y LA UNIVERSIDAD DE CHILE FIRMAN HISTÓRICO CONVENIO PARA EL PROYECTO "RESPIRA PATAGONIA"

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
seremihacienda

SEREMI DE HACIENDA APUESTA POR DESTRABAR INVERSIONES PARA IMPULSAR EL EMPLEO EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
coloniasvillafeliz

CON ALEGRÍA, FE Y SERVICIO SE VIVEN LAS COLONIAS DE INVIERNO "VILLA FELIZ" EN EL LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250