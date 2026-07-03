CIENCIA Y ACCIÓN CLIMÁTICA EN MAGALLANES: PLAN-C Y LA UNIVERSIDAD DE CHILE FIRMAN HISTÓRICO CONVENIO PARA EL PROYECTO "RESPIRA PATAGONIA"

Con el firme propósito de generar conocimiento científico aplicado del más alto estándar para combatir la crisis climática, Gestión de Inversiones Plan-C SpA y la Universidad de Chile han suscrito formalmente un Convenio Marco de Colaboración Estratégica. Este acuerdo estructural potenciará el desarrollo técnico del proyecto "Respira Patagonia" (Verra VCS ID 5970), la iniciativa de soluciones basadas en la naturaleza más ambiciosa del territorio austral.

El proyecto, liderado y ejecutado por Plan-C, abarca aproximadamente 250.000 hectáreas de estepa en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, consolidándose como el único proyecto de remoción de carbono en suelos registrado bajo el exigente estándar internacional Verra en el país.

La alianza incorpora formalmente a la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, a través de su prestigioso Laboratorio de Ecología de Suelos Ventura Matte. Bajo la coordinación académica del Dr. Juan Pablo Fuentes Espoz y la dirección ejecutiva de Manuel Sanhueza Velásquez por parte de Plan-C, el convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años renovables.

Desafíos científicos a escala de paisaje La colaboración se enfocará en resolver desafíos críticos de mitigación y monitoreo ambiental mediante el uso del proyecto como un "laboratorio natural" de larga duración. Entre las principales líneas de investigación destacan:

1. Líneas base de alta precisión: Consolidar metodologías robustas para medir el Carbono Orgánico del Suelo (COS) a escala regional bajo la normativa internacional VM0042.

2. Validación del manejo regenerativo: Evaluar científicamente el impacto del pastoreo planificado implementado por las familias ganaderas locales sobre la captura y estabilización a largo plazo del carbono edáfico.

3. Monitoreo satelital: Generar datos de campo (ground truth) para calibrar modelos predictivos y herramientas tecnológicas de apoyo a las decisiones climáticas.

Impacto regional y capital humano Más allá del rigor metodológico que la Universidad de Chile aporta a la integridad del proyecto, el convenio establece la creación de un Fondo para Ciencia Aplicada e Investigación financiado por Plan-C. Este fondo patrocinará tesis de pre y postgrado (magíster y doctorado), prácticas profesionales y campañas de terreno, impulsando la formación de capital humano avanzado en la región. Asimismo, se contemplan actividades de transferencia tecnológica y capacitación directa para las comunidades y familias ganaderas magallánicas.

Con esta firma, Plan-C y la Universidad de Chile demuestran que la colaboración público-privada con base científica es la vía más sólida para asegurar la permanencia, transparencia y éxito de los proyectos de carbono en la Patagonia chilena.