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1 de julio de 2026

PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO BASADA EN EVIDENCIA SERÁ EJE DE SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO EN LA UMAG

​La actividad reunirá a una decena de especialistas de las áreas de la medicina, kinesiología, nutrición y educación física para abordar el rol del ejercicio físico en la prevención, tratamiento y promoción de la salud.

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Este jueves 2 y viernes 3 de julio, en el Auditorio del Campus Asistencial Docente e Investigación (CADI), la Universidad de Magallanes (UMAG) llevará a cabo el primer seminario "Prescripción del ejercicio: Desde la medicina a la preparación física, una mirada interdisciplinaria basada en evidencia científica", instancia académica que busca fortalecer la formación y actualización de estudiantes universitarios y profesionales de las ciencias de la salud, el movimiento humano y la nutrición.

La iniciativa organizada por la carrera de Pedagogía en Educación Física, en conjunto con la Escuela de Medicina y el Área de Deportes y Vida Saludable de la casa de estudios, nace en respuesta al creciente reconocimiento del ejercicio físico como una herramienta terapéutica, preventiva y de promoción de la salud, cuya correcta prescripción requiere una mirada interdisciplinaria que integre conocimientos provenientes de la medicina, la kinesiología, la fisiología del ejercicio, la educación física y la nutrición. En este contexto, busca ofrecer un espacio de actualización basado en evidencia científica y promover el intercambio de experiencias entre especialistas y futuros y futuras profesionales.

El programa contempla conferencias y exposiciones a cargo de diez especialistas con reconocida trayectoria nacional en áreas como obesidad, fisiología del ejercicio, rehabilitación, entrenamiento de fuerza, nutrición deportiva, ejercicio en personas mayores y salud metabólica. Entre los temas que se abordarán destacan la prescripción del ejercicio en adultos, rehabilitación integral, ejercicio y obesidad, estrategias nutricionales, entrenamiento de fuerza y nuevas fronteras en fisiología del ejercicio, finalizando con un panel de integración interdisciplinaria.

Según informaron desde la organización, la actividad está dirigida a estudiantes de pregrado y postgrado, así como a profesionales de las áreas de Medicina, Kinesiología, Nutrición y Dietética, Preparación Física y Educación Física, quienes podrán acceder a contenidos actualizados y respaldados por evidencia científica, favoreciendo el trabajo colaborativo entre disciplinas y el desarrollo de competencias para responder a los desafíos actuales de la promoción de la salud.

El día jueves 2 la actividad comienza a las 9 y se extiende durante toda la jornada hasta las 17.30 horas y; el día viernes 3, va de 8.30 a 13.00 horas. Más información en el perfil de Instagram @deporte.vidasaludable_umag.

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