1 de julio de 2026
PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO BASADA EN EVIDENCIA SERÁ EJE DE SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO EN LA UMAG
La actividad reunirá a una decena de especialistas de las áreas de la medicina, kinesiología, nutrición y educación física para abordar el rol del ejercicio físico en la prevención, tratamiento y promoción de la salud.
Este jueves 2 y viernes 3 de julio, en el Auditorio del Campus Asistencial Docente e Investigación (CADI), la Universidad de Magallanes (UMAG) llevará a cabo el primer seminario "Prescripción del ejercicio: Desde la medicina a la preparación física, una mirada interdisciplinaria basada en evidencia científica", instancia académica que busca fortalecer la formación y actualización de estudiantes universitarios y profesionales de las ciencias de la salud, el movimiento humano y la nutrición.
La iniciativa organizada por la carrera de Pedagogía en Educación Física, en conjunto con la Escuela de Medicina y el Área de Deportes y Vida Saludable de la casa de estudios, nace en respuesta al creciente reconocimiento del ejercicio físico como una herramienta terapéutica, preventiva y de promoción de la salud, cuya correcta prescripción requiere una mirada interdisciplinaria que integre conocimientos provenientes de la medicina, la kinesiología, la fisiología del ejercicio, la educación física y la nutrición. En este contexto, busca ofrecer un espacio de actualización basado en evidencia científica y promover el intercambio de experiencias entre especialistas y futuros y futuras profesionales.
El programa contempla conferencias y exposiciones a cargo de diez especialistas con reconocida trayectoria nacional en áreas como obesidad, fisiología del ejercicio, rehabilitación, entrenamiento de fuerza, nutrición deportiva, ejercicio en personas mayores y salud metabólica. Entre los temas que se abordarán destacan la prescripción del ejercicio en adultos, rehabilitación integral, ejercicio y obesidad, estrategias nutricionales, entrenamiento de fuerza y nuevas fronteras en fisiología del ejercicio, finalizando con un panel de integración interdisciplinaria.
Según informaron desde la organización, la actividad está dirigida a estudiantes de pregrado y postgrado, así como a profesionales de las áreas de Medicina, Kinesiología, Nutrición y Dietética, Preparación Física y Educación Física, quienes podrán acceder a contenidos actualizados y respaldados por evidencia científica, favoreciendo el trabajo colaborativo entre disciplinas y el desarrollo de competencias para responder a los desafíos actuales de la promoción de la salud.
El día jueves 2 la actividad comienza a las 9 y se extiende durante toda la jornada hasta las 17.30 horas y; el día viernes 3, va de 8.30 a 13.00 horas. Más información en el perfil de Instagram @deporte.vidasaludable_umag.
Este martes comenzó la entrega de los primeros 39 equipos, mientras que los 44 restantes serán distribuidos durante septiembre.
Este martes comenzó la entrega de los primeros 39 equipos, mientras que los 44 restantes serán distribuidos durante septiembre.