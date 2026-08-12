MERCADO BLUMAR CELEBRA CUATRO AÑOS ACERCANDO EL SALMÓN REGIONAL A LAS FAMILIAS DE MAGALLANES

En entrevista con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Trinidad Amezaga, jefa de tienda de Mercado Blumar, destacó el rol que ha cumplido este espacio desde su creación en 2022, tanto en la comercialización de salmón premium regional como en la generación de actividades, beneficios y vínculos con la comunidad.

Mercado Blumar cumple cuatro años desde su creación en Punta Arenas, consolidándose como un espacio destinado no solo a la comercialización de salmón premium producido en Magallanes, sino también al encuentro con la comunidad y a la generación de distintas experiencias vinculadas a la gastronomía, la industria salmonera y el desarrollo regional.

Así lo explicó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones Trinidad Amezaga, jefa de tienda de Mercado Blumar, quien destacó que la iniciativa nació en 2022 como una forma de generar un punto de conexión entre la empresa, sus trabajadores y la comunidad magallánica.

“Somos un espacio que se crea en el 2022. Es creado por la salmonera Blumar Magallanes y es un espacio en que no solamente tenemos a la venta productos del mar, específicamente salmón premium regional, sino que además se crea como un espacio de encuentro, como bien dices tú, con la comunidad, un espacio para compartir, para vivir experiencias gastronómicas, pero también para conversar sobre la industria, sobre la salmonicultura y sobre el aporte que genera Blumar en la región”, señaló Amezaga.

La representante de Mercado Blumar resaltó además que Magallanes posee una importancia estratégica para la compañía, debido a que en el territorio se concentra la totalidad de la cadena productiva, desde los centros de cultivo hasta la planta de proceso y, posteriormente, la comercialización del producto a través de la tienda.

“Tenemos los centros de cultivo, tenemos la planta de proceso y viene la tienda ya a coronar esta cadena de valor con la comercialización también del salmón premium regional, que la idea es que no solo se produzca y se procese en la región, sino que también se consuma en nuestra región por las familias, por también todo el rubro gastronómico hotelero”, explicó.

Acercar el salmón a la comunidad

Uno de los objetivos centrales de Mercado Blumar ha sido facilitar el acceso de las familias magallánicas a un producto que posee una alta valoración en los mercados internacionales. Para ello, la empresa ha implementado precios preferenciales y distintos programas de descuentos, además de convenios con municipios.

Amezaga destacó particularmente el convenio asociado a la tarjeta de la Municipalidad de Punta Arenas, señalando que durante este año ya se han comercializado más de 5.000 kilos de salmón mediante este beneficio.

“La verdad es que queremos tratar en lo posible de ir abarcando distintas áreas y eso también se va haciendo paso a paso. El crecimiento tiene que ser orgánico, tenemos que ir creciendo paso a paso para poder hacer las cosas bien y creemos que en estos 4 años hemos logrado ya concretar bastante de lo que teníamos en nuestros planes, pero obviamente queda mucho por delante”, afirmó.

La jefa de tienda también puso énfasis en el rol de la empresa como generadora de actividad económica y empleo en la zona, considerando el encadenamiento productivo asociado a sus operaciones.

“Magallanes es una región muy estratégica para Blumar porque tenemos toda la cadena de valor, lo que genera un encadenamiento productivo súper importante, generando más de 600 empleos directos y bueno, y también con mucho empleo indirecto de proveedores, transportistas y distintos rubros que aportan también a la industria”, sostuvo.

Cuatro años de actividades y participación

Durante estos cuatro años, Mercado Blumar también ha desarrollado distintas iniciativas para fortalecer su relación con los vecinos, incluyendo talleres de cocina, concursos, sorteos y participación en actividades regionales.

Entre las acciones destacadas se encuentra la entrega de 100 filetes de salmón realizada durante el aniversario anterior, iniciativa que, según Amezaga, tuvo una importante respuesta de la comunidad.

Para este cuarto aniversario, la tienda decidió realizar un nuevo concurso, cuyo premio consiste en un año de salmón, iniciativa dirigida especialmente a sus clientes habituales.

“Este año queríamos sorprender también a nuestros clientes, sorprender a nuestros vecinos y decidimos hacer este sorteo de un año de salmón que claramente es para todos los que ya son salmón lovers que nos visitan muy seguido en la tienda y que sabemos que ya tienen incorporado el salmón dentro de su dieta”, comentó.

La actividad contempla la entrega de cupones por compras realizadas en la tienda. Por cada ticket de $15.000, los clientes pueden obtener un cupón para participar, mientras que también existe la posibilidad de conseguir un cupón adicional mediante la interacción con la publicación de aniversario en redes sociales.

El sorteo está programado para el sábado 29 de agosto.

Una comunidad que también se construye en redes sociales

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue el crecimiento de Mercado Blumar en plataformas digitales, particularmente Instagram y Facebook, espacios que se han transformado en canales de comunicación directa con los consumidores.

Amezaga explicó que el objetivo no ha sido únicamente aumentar el número de seguidores, sino construir una comunidad regional que participe, entregue opiniones y permita a la empresa conocer mejor las necesidades de sus clientes.

“Más allá de eso es que uno va creando una comunidad, ya eso es como lo que nosotros hemos ido tratando de hacer y cuidando bastante. Nuestra redes sociales son súper orgánicas. Los seguidores que tenemos son seguidores exclusivamente de Magallanes, son muy activos al momento de que nosotros hacemos una publicación, hacemos un llamado, entregamos información, tenemos mucha interacción con esta comunidad que nos sigue y eso nos deja muy contentos”, indicó.

En esa línea, destacó que las redes sociales permiten establecer una comunicación de doble vía con los consumidores, recogiendo sus opiniones respecto de los productos, formatos y actividades.

“Es un canal de comunicación bidireccional, o sea, ellos nos entregan un feedback de lo que ven, de los productos que consumen, lo que gusta, lo que a veces no gusta, tanto los formatos, etcétera. Y nosotros en base a eso también vamos tomando decisiones y vamos también entregándole a las personas lo que necesitan”, agregó.

Apoyo a iniciativas sociales y comunitarias

La vinculación con la comunidad también se ha expresado mediante apoyo a actividades organizadas por instituciones públicas y organizaciones sociales, además de donaciones de productos.

Según explicó la jefa de tienda, Mercado Blumar ha colaborado con distintas iniciativas vinculadas a la Municipalidad de Punta Arenas, el Gobierno Regional y otras instituciones, además de mantener acciones de apoyo con programas del Ministerio de Desarrollo Social y centros relacionados con Mejor Niñez.

A cuatro años de su creación, Amezaga sostuvo que el balance de la experiencia permite proyectar la continuidad de este espacio en el tiempo.

“Mercado Blumar es un espacio ya consolidado que tiene resultados muy lindos, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, y eso nos permite hoy día asegurar que es un espacio que se va a mantener en el tiempo también, siendo un aporte para nuestra ciudad”, afirmó.

Continúa la celebración del cuarto aniversario

Mercado Blumar mantiene abierta la invitación a la comunidad para participar de las actividades de su cuarto aniversario y conocer las promociones, productos y dinámicas disponibles durante agosto.

Los interesados pueden participar del sorteo de un año de salmón realizando compras desde $15.000 en la tienda y obteniendo los respectivos cupones, además de revisar las alternativas adicionales de participación disponibles en las redes sociales de Mercado Blumar.

La invitación fue reiterada por Amezaga durante su conversación en Buenos Días Región, quien llamó a los vecinos a ser parte de la celebración: “Tienen que ir a la tienda, por cada ticket de 15.000 pesos se llevan un cupón. También hay cupón adicional por haber dado like a la publicación del vídeo que estábamos viendo hoy en pantalla, la publicación del aniversario y se lleva otro cupón. Así que no hay ninguna razón para no tener toda la ilusión de ganarse ese premio”.





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