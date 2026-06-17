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17 de junio de 2026

CON MAYORES CERTEZAS PODRÍA INICIAR EVALUACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO SALMONICULTOR EN MAGALLANES

“Estamos en stand by, esperando que justamente lo que hoy se está conversando algún día se resuelva y podamos avanzar y caminar hacia el desarrollo”, dieron a conocer desde Blumar.

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Tras los anuncios que buscan destrabar a la industria del salmón, se observan mejores perspectivas entre las empresas, en regiones claves como Magallanes que buscan ser polo de crecimiento para el sector.


“Sin duda, hoy vemos con mayor certeza y también con mayor tranquilidad el camino que nos proyecta hacia el futuro”, señaló el gerente regional de Salmones Blumar, Pablo Solís, al ser consultado sobre cómo evalúan la política del gobierno de José Antonio Kast.


El ejecutivo incluso sostuvo al diario La Prensa Austral en la entrega de Sello Empresa Regional: “Hoy en día sí tenemos la posibilidad de proyectarnos, de visualizar nuevas inversiones y de seguir apoyando la empleabilidad de la región y su fuerza laboral”.

Solís reconoció además que hubo momentos complejos en que evaluaron abandonar la región debido a las incertidumbres existentes en materia de inversión. “Estábamos bastante complicados con lo que es la producción y la generación de biomasa”.

Asimismo, no descartó que en el futuro, si se concretan las modificaciones que entreguen mayores certezas al sector, puedan reactivar el proyecto de piscicultura que tienen para la región.

“Estamos en stand by, esperando que justamente lo que hoy se está conversando algún día se resuelva y podamos avanzar y caminar hacia el desarrollo”, concluyó al respecto Solís.

Acerca de la siniestrada planta Entrevientos, sería complejo por ahora reconstruirla. Actualmente, Blumar se encuentra arrendando la planta Torres del Paine para procesar salmón en Punta Arenas.

Desde el Gobierno, a nivel local, se ha dado a conocer que uno de los principales objetivos es aumentar la producción salmonicultora hasta las 200 mil toneladas en total, mejorando aspectos como las relocalizaciones de concesiones y la polémica Ley Lafkenche.

En materia medioambiental, además, se busca convocar a una amplia mesa de trabajo para abordar el proceso de relocalización de concesiones acuícolas y alcanzar acuerdos entre los distintos actores involucrados, lo que es visto con buenos ojos por el sector salmonicultor.

Fuente: salmonexpert.cl

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