INDUSTRIA DEL SALMÓN CRECE 20% EN MAGALLANES: INICIAN AUDIENCIAS PARA EXPANSIÓN SUSTENTABLE

En enero de 2026, en la Región de Magallanes se registró un total de 16.224,31 toneladas de recursos extraídos, considerando desembarques y cosecha de salmónidos, denotando una variación positiva de 17,1%, en relación al mismo mes de 2025.

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Según datos del INE Magallanes, el resultado regional anterior se explicó, principalmente, por la cosecha realizada en los centros de cultivo, que presentó 15.649,95 toneladas, cifra que exhibió un crecimiento de 19,9%.

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A su vez, este aumento se debió al mayor tonelaje cosechado del recurso salmón del Atlántico.

Durante el período de análisis, la cantidad de centros de cultivo operativos fue 50 en la región, significando una disminución de dos de ellos, que en términos porcentuales corresponden a 3,8%, con respecto a enero del año pasado.

Y estos centros se dedican al cultivo de especies salmonídeas, específicamente salmón del Atlántico y salmón coho, cuyas cosechas son procesadas en su totalidad en las plantas autorizadas en Magallanes.

Sobre los centros acuícolas según tipo de agua en el que realizan sus operaciones, en enero de 2026 de un total de 50 sitios de cultivo regionales, 47 de ellos ejecutaron sus operaciones utilizando agua de mar, registrándose un descenso de 4,1%, equivalente a dos menos.

Por otra parte, los tres sitios de cultivo restantes realizaron sus operaciones en agua dulce. Además, en relación a igual mes de 2025, la cantidad de centros que operan en agua de este tipo no presentó variación.

Frente a esto, la gerente general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Francisca Rojas, manifestó a Salmonexpert que normalmente estos diferenciales se deben a los ciclos productivos normales de la región austral, por lo tanto, hasta el momento la actividad se encuentra trabada en la zona.

Sin embargo, Rojas indicó que, actualmente, se están realizando distintas audiencias con las autoridades para trabajar en torno al crecimiento sustentable de la industria del salmón, en regiones como la de Magallanes, en línea con lo anunciado por el propio Gobierno.

Fuente: salmonexpert.cl