Punta Arenas,
5 de enero de 2026

COSECHA DE SALMÓN EN MAGALLANES LOGRA IMPORTANTE INCREMENTO EN OCTUBRE DE 2025

​La región de Magallanes y de la Antártica Chilena registró más de 16 mil toneladas de recursos pesqueros y acuícolas, impulsadas por el aumento en la cosecha de salmón del Atlántico.

Foto-1-Asociacion-de-Salmonicultores-de-Magallanes-scaled

La cosecha en los centros de cultivo de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena alcanzó un crecimiento significativo durante octubre de 2025, totalizando 12.827,43 toneladas, lo que representó un aumento de 26,1 % en comparación con el mismo mes del año anterior.

De acuerdo con el Boletín de Pesca del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el total de recursos extraídos en la región —considerando desembarques y cosecha— llegó a 16.079,53 toneladas, registrando una variación positiva de 3,3 % interanual. Este desempeño fue explicado principalmente por el mayor volumen de salmón del Atlántico, principal especie cultivada en la zona.

Durante el período analizado, la región contó con 46 centros de cultivo operativos, dos más que en octubre de 2024. De ellos, 43 centros operaron en agua de mar, mientras que tres mantuvieron operaciones en agua dulce, sin cambios respecto al año anterior.

En cuanto a la organización sanitaria, no se registraron Agrupaciones de Concesiones de Salmónidos (ACS) en descanso sanitario coordinado, según información del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

Por su parte, las plantas pesqueras de la región procesaron 13.760,21 toneladas, evidenciando un crecimiento de 19,5 % interanual. El salmón del Atlántico concentró la mayor parte del procesamiento, con 12.922,73 toneladas, mientras que la categoría Otros Recursos mostró un fuerte incremento. En contraste, el procesamiento de centolla presentó una disminución del 19,6 %.

Este desempeño reafirma el rol estratégico de la acuicultura del salmón en Magallanes, consolidando a la región como un actor clave en la producción salmonera a nivel nacional.

Fotografías: Salmonicultores de Magallanes 

Fuente: aqua.cl



Noticias
Noticias
Destacadas
